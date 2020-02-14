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Популярный iPhone. Возможно, вы это еще не знали…
|Ксения ДАВЫДОВА
|14 Февраля 2020 г.
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Детище корпорации Apple — iPhone — завоевало сердца многих людей, и с успехом продолжает это делать. В суперсовременный смартфон практически каждый год компания добавляет какие-нибудь интересные и полезные разработки. Началось все еще в январе 2007 года на одной из конференций. Тогда Стивом Джобсом впервые был анонсирован iPhone. С тех пор прошло много лет, и эта умная техника стала одним из самых узнаваемых девайсов. Стоит отметить, что iPhone — это не первый смартфон в мире. Но сказать можно точно, что в 2007 году компания Apple был представлен первый смартфон с действительно комфортным сенсорным управлением.
Все знают, что iPhone, особенно новинки, стоят недешево. Но, если есть стремление приобрести гаджет, то выход всегда можно найти. Купить вполне реально Apple iPhone в кредит на https://gorbushka-market.ru/. Это интернет-магазин электронной техники, старт работ на российском рынке которым был взят в марте 2017 года. В каталоге товаров, к слову, здесь можно найти не только iPhone, но также планшеты, ноутбуки, телевизоры, умные часы, роботы-пылесосы и другие полезные вещи.
В самом первом смартфоне не было многих интересных функций, присутствующих в более усовершенствованных моделях iPhone. Например, там невозможно было найти навигацию, видео или какие-то сторонние приложения. Но начинка с каждым годом все модифицированней.
Модельный ряд iPhone стал примером для многих производителей, которые стремятся вывести на рынок умную технику и завоевать ей доверие и признание аудитории. К смартфонам выпускается также много разных аксессуаров. Одни делают весь комплект с телефоном более красивым и стильным, а другие обладают еще и полезным функционалом.
Это интересно
Год от года смартфоны становятся все мощнее. Теперь даже среднего уровня мобильный телефон превосходит по вычислительной мощности компьютеры, которые применялись в знаменитой миссии «Аполлон-11» для посадки на Луну.
На поверхности телефонов любят «селиться» бактерии. Здесь их примерно в целых 18 раз больше, чем имеется на ободке туалета.
Японцы до того не могут обходиться долго без гаджетов, что смартфоны используют даже в душе. Но они могут себе такое позволить, ведь 90% мобильников в стране восходящего солнца водонепроницаемые.
Существует психическое расстройство, связанное с мобильниками. Называется оно номофобией. Выражается страхом остаться без мобильного устройства или не обнаружить сигнал сети.
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