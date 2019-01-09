Понять хоть немножечко

Люди пенсионной аудитории давно освоили Всемирную паутину. Их интересы распространяются на самый разный контент, предлагаемый интернетом. Может быть, для общего развития стоит и знать, что в Сети некоторое время назад сложилось сообщество пользователей, которым нравится производство и "потребление" АСМР-контента. Последний можно увидеть на известном видеохостинге YouTube или на одном из ключевых сайтов потокового видео. Напрашивается закономерный вопрос, что такое АСМР? Расшифровка заданных букв звучит так: автономная сенсорная меридиональная реакция. Это малоизученный на сегодняшний момент феномен восприятия. Он выражается в некотором положительном ощущении: человек может испытывать покалывание в области затылка, мурашки, "пробегающие" по телу от шеи-спины и далее вдоль конечностей. Вызвана реакция может быть самыми разными стимулами, среди которых звуковые, визуальные и персональное внимание (симуляция осмотра у доктора, нанесения макияжа, создания прически). Все эти способы можно наблюдать в видеороликах.

По некоторым данным, в первый раз термин был упомянут в 2010 году. Сейчас эта тема на слуху, поднимают ее в том числе и массмедиа. Есть блогеры, работающие в данном контексте, некоторые их каналы имеют сотни тысяч подписчиков и количество просмотров, исчисляемое миллионами. Блогеры могут использовать в своих видео все стимулы, вызывающие АСМР, либо выбирать моно-варианты. Ведь люди разные, одним может нравиться и шепот, и мерное постукивание (приемы звуковых стимулов, это самая распространенная и популярная группа), а для других зрителей подобное является раздражителем, и больше им импонирует визуализация, например, медленные, очень плавные движения руками (приемы видеостимулов) и т.п.

К слову, не все без исключения люди могут "словить приятности" от АСМР. Как и при других явлениях, например, при гипнозе, есть поддающиеся на такой эффект, а есть абсолютно не чувствительные к нему. Ну а те пользователи, кому нравится подобный контент, говорят, что они получают расслабление, наслаждение, видео помогает им справиться с тревожными ощущениями, преодолеть панические атаки, после просмотра есть возможность быстро заснуть и очень хорошо выспаться.

Каким бы ни был интересным или для кого-то возможно и полезным предлагаемый контент, ко всему стоит относиться с долей трезвой осторожности. Фанатично "кидаться" на разные веяния? Лучше перед этим вспомнить мудрую пословицу: сто раз отмерь, один раз отрежь.

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