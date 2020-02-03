Помогал ли Сталин стать звездой Евгению Моргунову? Мифы о любимом актере

Со дня смерти знаменитого Бывалого из гайдаевских комедий прошло двадцать лет. Но по сей день вокруг личности актера Евгения Моргунова ходит множество легенд. Говорят, он был бабником, алкоголиком, часто вступал в конфликты. Одним словом, был невыносимым человеком. Что из этого правда, а что домыслы?

МИФ 1. Стать артистом помог Сталин

Евгений Моргунов на различных дружеских посиделках любил рассказывать, что стать артистом ему помог Сталин. По словам любимца публики, в 1943 году он написал письмо самому вождю народов и попросил устроить его на работу в театр. Иосиф Виссарионович якобы ответил и направил Моргунова в театр Таирова учиться на актера вспомогательного состава.

Так ли это было на самом деле, точно неизвестно, ведь ответного письма от Сталина никто из окружения артиста в руках не держал. Хотя Евгений Александрович и правда целый год проучился в том самом театре.

МИФ 2. Был бабником

Почему-то принято считать, что если мужчина знаменит, то он не пропускает ни одной юбки. Так говорили и про Моргунова.

Однако доказательств того, что артист был бабником, никто никогда не находил. Точно известно лишь то, что Евгений Александрович в своей жизни любил двух женщин. Он десять лет прожил в гражданском браке с балериной Варварой Рябцевой, но у влюбленных не получилось завести детей, и поэтому они расстались.

Через какое-то время Моргунов женился на студентке Наталье, которая была младше его на 13 лет. С этой женщиной артист и прожил до конца своих дней.

МИФ 3. Впадал в депрессию от недостатка ролей

Почему-то принято считать, что роль Бывалого в комедиях Леонида Гайдая испортила жизнь Моргунову. Говорят, что в другом образе режиссеры Евгения Александровича уже не видели и ничего ему не предлагали, отчего артист впадал в глубокую депрессию.

Однако этот миф в своих интервью всегда пыталась развенчать вдова актера Наталья.

– Муж всегда находил себе занятие, – сказала как-то журналистам супруга артиста. – Когда не было ролей, он принимал участие в сборных концертах и никогда не жаловался на то, что он не понят и не оценен по достоинству! Никогда я от него не слышала никаких жалоб!

МИФ 4. Не общался с Никулиным и Вициным

По легенде, Евгений Моргунов имел настолько скверный характер, что за кадром не мог найти общий язык даже со своими коллегами.

Артист и правда на съемках фильма «Кавказская пленница» сильно поссорился с Леонидом Гайдаем. Дошло даже до того, что доснимали картину без Моргунова, используя дублеров.

Также говорят, что Евгений Александрович никогда не ладил со своими основными киношными партнерами – Георгием Вициным и Юрием Никулиным. Но Наталья Николаевна Моргунова этот слух в свое время опровергла.

– Эта тройка всегда хорошо общалась, – делилась вдова. – Правда, Никулин часто был очень занят, он же работал в цирке и по полгода отсутствовал в Москве. А Вицин был более свободным, и поэтому муж всегда с ним поддерживал связь, они вместе ездили на различные концерты.

МИФ 5. Был пьяницей

Как при жизни, так и после смерти Евгения Моргунова активно ходил слух о том, что артист – запойный алкоголик. Но на самом деле, по словам окружения звезды советского кинематографа, это было совсем не так.

Евгений Александрович и правда любил шумные застолья, но главным его пристрастием было не спиртное, а еда. Из-за своей любви к вкусной еде актер весил более 130 килограммов.

Врачи настоятельно рекомендовали ему придерживаться строгой диеты, но Моргунов их не слушал.

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По инф. sobesednik.ru

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