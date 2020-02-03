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Помогал ли Сталин стать звездой Евгению Моргунову? Мифы о любимом актере
|Новах Нина, sobesednik.ru
|03 Февраля 2020 г.
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Со дня смерти знаменитого Бывалого из гайдаевских комедий прошло двадцать лет. Но по сей день вокруг личности актера Евгения Моргунова ходит множество легенд. Говорят, он был бабником, алкоголиком, часто вступал в конфликты. Одним словом, был невыносимым человеком. Что из этого правда, а что домыслы?
МИФ 1. Стать артистом помог Сталин
Евгений Моргунов на различных дружеских посиделках любил рассказывать, что стать артистом ему помог Сталин. По словам любимца публики, в 1943 году он написал письмо самому вождю народов и попросил устроить его на работу в театр. Иосиф Виссарионович якобы ответил и направил Моргунова в театр Таирова учиться на актера вспомогательного состава.
Так ли это было на самом деле, точно неизвестно, ведь ответного письма от Сталина никто из окружения артиста в руках не держал. Хотя Евгений Александрович и правда целый год проучился в том самом театре.
МИФ 2. Был бабником
Почему-то принято считать, что если мужчина знаменит, то он не пропускает ни одной юбки. Так говорили и про Моргунова.
Однако доказательств того, что артист был бабником, никто никогда не находил. Точно известно лишь то, что Евгений Александрович в своей жизни любил двух женщин. Он десять лет прожил в гражданском браке с балериной Варварой Рябцевой, но у влюбленных не получилось завести детей, и поэтому они расстались.
Через какое-то время Моргунов женился на студентке Наталье, которая была младше его на 13 лет. С этой женщиной артист и прожил до конца своих дней.
МИФ 3. Впадал в депрессию от недостатка ролей
Почему-то принято считать, что роль Бывалого в комедиях Леонида Гайдая испортила жизнь Моргунову. Говорят, что в другом образе режиссеры Евгения Александровича уже не видели и ничего ему не предлагали, отчего артист впадал в глубокую депрессию.
Однако этот миф в своих интервью всегда пыталась развенчать вдова актера Наталья.
– Муж всегда находил себе занятие, – сказала как-то журналистам супруга артиста. – Когда не было ролей, он принимал участие в сборных концертах и никогда не жаловался на то, что он не понят и не оценен по достоинству! Никогда я от него не слышала никаких жалоб!
МИФ 4. Не общался с Никулиным и Вициным
По легенде, Евгений Моргунов имел настолько скверный характер, что за кадром не мог найти общий язык даже со своими коллегами.
Артист и правда на съемках фильма «Кавказская пленница» сильно поссорился с Леонидом Гайдаем. Дошло даже до того, что доснимали картину без Моргунова, используя дублеров.
Также говорят, что Евгений Александрович никогда не ладил со своими основными киношными партнерами – Георгием Вициным и Юрием Никулиным. Но Наталья Николаевна Моргунова этот слух в свое время опровергла.
– Эта тройка всегда хорошо общалась, – делилась вдова. – Правда, Никулин часто был очень занят, он же работал в цирке и по полгода отсутствовал в Москве. А Вицин был более свободным, и поэтому муж всегда с ним поддерживал связь, они вместе ездили на различные концерты.
МИФ 5. Был пьяницей
Как при жизни, так и после смерти Евгения Моргунова активно ходил слух о том, что артист – запойный алкоголик. Но на самом деле, по словам окружения звезды советского кинематографа, это было совсем не так.
Евгений Александрович и правда любил шумные застолья, но главным его пристрастием было не спиртное, а еда. Из-за своей любви к вкусной еде актер весил более 130 килограммов.
Врачи настоятельно рекомендовали ему придерживаться строгой диеты, но Моргунов их не слушал.
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