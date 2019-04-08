Помогаем советами внучке: одежда для девушек в интересном положении

Любимые внучки рано или поздно вырастают и становятся взрослыми. И у многих девушек наступает интересное положение. Некоторые бабушки бывают очень дружны со своими внучками, и поэтому юные особы могут обратиться к ним за советами по поводу гардероба во время беременности. Тут, конечно, взрослой даме нужно быть подкованной в данной теме, чтобы суметь своей внучке подсказать что-нибудь дельное, а может быть даже и купить кое-какую одежду в подарок.

Например, большой сортимент одежды для будущих мамочек можно найти здесь: www.mama-market.ru. Джинсы, штаны, комбинезоны, спортивные костюмы, вязаный трикотаж, юбки, футболки, блузки - кажется, что всю товарную линейку просто не перечислить! Одежду можно найти на теплое и холодное время, для дома, повседневной носки или выходов в свет. Модные, стильные вещи от известных брендов отлично украсят время ожидания малыша. Одежда соответствует здесь самому известному потребительскому требованию - соотношение цены и качества. Можно выбрать и купить необходимые вещи прямо в магазине (находится в Москве) или заказать из любой точки России по звонку или электронной почте. Условия оплаты и доставки подробно описаны на представленном сайте. Так что, если есть желание, одежда будет.

Некоторые девушки в интересном положении думают, что им придется полностью обновить гардероб. Но это далеко не так. На первых месяцах беременности можно пользоваться своим привычным гардеробом, а когда животик начнет расти, приобрести несколько базовых вещей и сочетать их с другими во время ожидания малыша. Например, стоящей вещью для гардероба будет комбинезон для беременных или сарафан. А к ним можно купить пару-тройку большого размера футболок. Комбинезон или сарафан, если хозяйка будет аккуратной, можно потом без проблем продать. А широкие футболки использовать для периода кормления и затем, когда девушка вернется в прежнюю форму, носить дома как тунику или на даче - стеснять движений такой наряд точно не будет.

Можно, если одеваться в новое не позволяют средства, заглянуть в магазины секонд хенд. И там бывает подходящая широкая одежда. Возможно, чтобы она заиграла по-современному, к ней нужно будет добавить лишь актуальные аксессуары.

Еще один способ встретить время ожидания малыша в соответствующем гардеробе - обратиться к ресурсам онлайн-объявлений. Там есть немало предложений о продаже одежды для беременных по действительно низким ценам. А и вправду, вещи не долгоиграющие, чего переплачивать-то?

Еще можно попробовать свои силы в шитье и подогнать под приемлемый силуэт несколько своих старых вещей или попробовать сшить что-то не облегающее из ткани собственными силами.

В общем, варианты, как быть соответствующим образом одетой во время беременности, есть. А бабушка может все эти способы озвучить в беседе за чайком любимой внучке.

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