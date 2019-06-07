Помочь пожилым: сайты с добрыми людьми, европейский опыт, стоит оглянуться

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К 2050 году доля людей старше 60 лет в мире увеличится в 2 раза, в среднем по планете это будет составлять больше 21%. Такие цифры прогнозирует Департамент по экономическим и соцопросам ООН. Конечно, замечательно, что далеко вперед шагнули в плане сохранения и возвращения здоровья наука, медицина и здравоохранение. Что сами люди стремятся как можно дольше оставаться активными, позитивными, молодыми и здоровыми. Но старение населения является с другой стороны и серьезным вызовом экономике, если думать о вопросе глобально. А в обычной жизни пожилые люди иногда просто очень нуждаются в помощи других.
Для того чтобы как-то помогать бабушкам и дедушкам, существуют разные способы. Накоплен опыт благотворительных организаций, волонтерских и государственных структур. Неоценимо здесь и развитие интернета. Например, в Сети сейчас можно найти сайты, которые собирают на своих площадках людей, нуждающихся в чем-то (не обязательно материальном), и наоборот тех, кто через сервис предлагает какую-то помощь: сходить в магазин, сопроводить до больницы и обратно, что-то отдать даром и т.д. К слову, через такие сайты помощь оказывается не только пожилым, но и вообще всем, кто на них обратится.
Если коснуться добровольчества, то интересен в этом плане европейский опыт. Например, в Бельгии, прежде чем человек получит доступ в дом престарелых, ему нужно будет проработать добровольцем в волонтерской команде в течение полугода. Желающий оказывать помощь должен доказать, что он может общаться с пожилыми пациентами. Также волонтер должен будет пройти спецкурсы и получить разноплановые практические и теоретические знания. А вот во Франции добровольчество в части пожилых не очень развито. И не потому, что здесь некому помогать или нет на такую деятельность желающих. Просто уровень социальных служб здесь настолько высок, и требования к их сотрудникам такие жесткие, что выстроенная система практически исключает привлечение и использование труда волонтеров. В Дании – похожая ситуация, но там все-таки есть для волонтерства какие-то возможности. В этих странах зато распространена практика «приходящих друзей». Люди могут навещать бабушек и дедушек, общаться с ними, проводить время, чтобы пожилые чувствовали себя членами общества – нужными и ценными.
А вообще даже не обязательно для оказания помощи пожилым людям искать сайты или организации благотворительного толка. Достаточно внимательно осмотреться, возможно, где-то рядом, даже в соседней квартире живет человек, который очень нуждается в вас.
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