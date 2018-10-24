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Полезные особенности жалюзи и рекомендации при выборе
Ксения ДАВЫДОВА   
24 Октября 2018 г.
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Полезные особенности жалюзи и рекомендации при выборе

Первые жалюзи появились очень давно, но до сих пор они используются во многих домах и заведениях, так как стали отличной альтернативой шторам и тюли. Функции они выполняют те же самые, что и их предшественники, но при этом обладают гораздо большим количеством полезных свойств и преимуществ, которые позитивно отражаются не только на интерьере, но и на здоровье человека.

Для начала стоит отметить, что виды жалюзи бывают разными: вертикальными и горизонтальными. Выбирает тип данной продукции исключительно покупатель, так как у него есть свои предпочтения, пожелания, возможная планировка помещения, но стоит отметить, что в большинстве случаев выбор отдается горизонтальным моделям жалюзи.

Полезные особенности жалюзи и рекомендации при выборе

В наши дни жалюзи создают из акриловых пластинок, которые могут быть деревянными, пластмассовыми, металлическими. Данными пластинками можно очень легко управлять, регулируя уровень освещенности. Из этого выходит первое полезное свойство жалюзи – удобное изменение попадания солнечных лучей в помещение. Идеальным вариантом такой предмет интерьера станет для людей, которые проживают в мягком климате, где солнечная активность наиболее высокая. Так, солнце может светить практически в один день, нагревая помещение, оставляя блики и создавая некомфортные условия. Жалюзи – это недорогой и эффективный вариант предотвращения такой проблемы.

Еще одно важное свойство – это вентиляционные показатели. Из-за своей конструкции жалюзи дают воздуху больше свободного пространства для попадания в помещение. Обычные шторы стали бы значительным препятствием в этом процессе, так как они не позволили бы большому количеству воздуха свободно попасть в комнату и освежить пространство, а это важный показатель. В ясные и теплые дни дети очень часто не хотят спать днем из-за неблагоприятного микроклимата и яркого света. Обычно родители исправляют один из этих недостатков применением кондиционера, но это неправильно, так как может привести к развитию простудных заболеваний.

Жалюзи – это более надежный вариант, так как они помогут создать необходимый уровень освещения и при этом сохранить прохладу. К тому же, это поможет хорошо сэкономить на электроэнергии, ведь использование кондиционера в теплые и жаркие дни будет минимальным, а поверхность жалюзи идеально отразит все солнечные лучи, которые будут попадать.

Многие люди сомневаются в покупке жалюзи из-за того, что они якобы уменьшают обзор из окна, но при правильной настройке положения это можно исправить, в то время как жалюзи позволяют сэкономить большое количество места на подоконниках и около окон. Жалюзи практически не становятся помехой для того, чтобы рассмотреть что-то на улице, если с ними умело обращаться. Но даже если система выйдет из строя, то ее легко можно отремонтировать, так как уровень восстановления очень прост и с ним можно справиться самостоятельно.

Очень легко очищать жалюзи и от пыли, грязи, других малоприятных объектов, для этого достаточно пройтись влажной тряпкой или воспользоваться специальными средствами, что очень полезно с точки зрения очищения воздуха от пыли и загрязнений. Если шторы нужно отдавать в химчистку, то жалюзи можно быстро очистить самостоятельно.

И последнее, но не менее важное преимущество жалюзи – это взаимодействие с умным домом. Речь идет об автоматизированном и удобном управлении жалюзи буквально из любой комнаты в доме. Открывать и закрывать жалюзи дистанционно очень удобно, особенно в то время как ребенок старается уснуть, а родитель пытается создать необходимую темноту в помещении. Актуально это и в домах, окна которых очень высокие и дотягиваться просто неудобно. Умный дом – это еще и экономичный вариант, так как заранее можно задать параметры, под которые будут подстраиваться жалюзи, регулируя уровень попадания воздуха, солнечных лучей, тепла и прохлады. Это позволяет по максимуму пользоваться естественным светом.

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