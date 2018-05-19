Покупка загородной недвижимости в Серпухове и Серпуховском районе

Южный район Московской области сегодня относится к числу наиболее престижных. Он активно развивается с 2006 года. Здесь ведется строительство частных домов и разработка инфраструктуры. Это обуславливает популярность местной недвижимости. Последняя привлекает внимание дачников, тех, кто стремится перебраться на постоянное место жительства за город и инвесторов.

Преимущества покупки загородной недвижимости в Серпухове

Столица открывает для местных жителей безграничные возможности в плане трудоустройства, выбора развлечений, образовательных учреждений, спортивных секций и т. д. Но обильное загрязнение воздуха, пробки и постоянный шум действуют угнетающе. Далеко не все люди могут находиться в такой среде длительное время. Получить возможность периодически отдыхать от мегаполиса можно, купив дачу в Серпуховском районе.

Указанный район идеально подходит для предпринимателей, молодых семей. Выгоден он и в плане инвестиций. Недвижимость здесь будет продолжать расти в цене. Через несколько лет на ее продаже удастся хорошо заработать. Сегодня можно купить дачи в Серпуховском районе недорого, обратившись в надежную компанию. Одной из лучших является агентство загородной недвижимости "Ваша дача", предоставляющее широкий спектр услуг, начиная от выбора участков, заканчивая оформлением документов.

Дом в Серпухове – отличный выбор для постоянного проживания

Сюда можно смело перебраться для постоянного проживания, отправляясь в столицу только на работу или учебу. Городок соседствует с Москвой. Он имеет множество преимуществ – это:

обилие зеленых насаждений (на территории города насчитывается порядка 50 скверов и садов);

близкое расположение к рекам Нары и Серпейка ;

и ; разнообразие доступных вариантов недвижимости;

удобный трансфер со столицей.

В Серпухове есть сосновый бор. Его называют «легкими» города. Многим жителям мегаполиса врачи рекомендуют отдыхать в подобных лесах. Их климат способствует общему укреплению здоровья и ускорению процессов реабилитации после заболеваний.

Добраться в Серпухов их столицы можно несколькими способами. Наиболее простой и доступный – на электричке с Курского вокзала. От станции метро «Южная» можно отправиться сюда на автобусе. Владельцы собственных авто могут доехать в Серпухов по трассе «Москва – Дон». На дорогу придется потратить порядка двух часов.

Подробнее на сайте: http://www.vasha-dacha.com/.

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