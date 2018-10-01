Покупка квартиры: интернет-ресурс, на который стоит обратить внимание, предпочтения пенсионеров

Покупка квартиры. Иногда этот ответственный шаг совершают и пенсионеры. Что движет людьми пожилого возраста, когда они планируют осуществить сделку с недвижимостью? Например, приобрести квартиру и подарить ее своим детям или внукам. Или купить квартиру и сдавать ее. Еще один вариант - приобрести квартиру для себя в связи с желанием улучшить жилищные условия, жить поближе со своими детьми или иными родственниками и т.д.

Выбор вариантов сейчас велик. Можно купить себе недвижимость в любом нужном для себя городе. Например, если интересует город Москва, то стоит посмотреть здесь: https://msk.etagi.com/realty/. Искать свою квартиру на сайте можно по разным параметрам, указав: количество комнат, стоимостные границы недвижимости, интересующую площадь, район, улицу, ст. метро, жилой комплекс и другие параметры. Ценно, что бесплатно предлагается клиентам ресурса полное сопровождение сделки юристом, начиная с заявки и даже после завершения сделки. В каждом представленном варианте указывается количество комнат, метраж, этаж квартиры и общее количество этажей в доме, место расположения объекта, сумма ежемесячной ипотечной выплаты, цена за квадратный метр. Каждое предложение снабжено фотографиями. Через функцию "Связь с риелтором" сразу можно выйти на специалиста.

Существуют общие тенденции при покупке квартир людьми пожилого возраста. Это касается любых городов, в том числе и Москвы. Например, если приобретение объекта запланировано в новостройке, то пенсионеры обращают внимание на развитость инфраструктуры. Им важно близкое нахождение магазинов, поликлиники, аптек, остановок общественного транспорта. Не последнюю роль играет наличие рядом лесопарковых зон, чтобы была возможность совершать там прогулки, дышать свежим воздухом и заниматься спортом. Еще часто пожилые люди стремятся купить квартиру в том районе (или микрорайоне), где живут их близкие родственники.

Раньше пенсионеры не особо благоволили к квартирам-студиям, но в последнее время этот вариант жилья стал интересовать людей возраста 60+ больше. Еще в круге предпочтений пенсионеров квартиры с высокими потолками и панорамными окнами. И, конечно, пожилые люди стремятся покупать квартиры на нижних этажах высотных зданий. Ведь в ситуации, когда отключат свет (случается в каждом доме), добраться, к примеру, до 18 этажа будет взрослому человеку довольно сложно. Наименьший интерес представители пожилой аудитории проявляют к трехкомнатным квартирам.

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