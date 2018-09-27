Покупка квартиры: что нужно знать

Это вопрос вкуса: в каждом виде жилья есть свои достоинства и недостатки. В целом затраты на ремонт "Сталинки" и на обустройство новостройки без отделки примерно одинаковы - поэтому выбор диктуется районом и личными предпочтениями.

Подав объявление типа "куплю квартиру", можно ожидать массовых предложений, как от риелторов, так и от собственников жилья. Предпочтение лучше отдать агентству недвижимости - там обязательно проверяют подлинность документов и историю объекта, это лучшая защита от недобросовестных продавцов. Ещё лучше взять дело в свои руки и рассмотреть варианты на специализированных сайтах. Если вы хотите купить квартиру в Санкт-Петербурге, полезно будет ознакомиться с вариантами по ссылке: https://spb.etagi.com/realty/.

Осматривая "сталинку", нужно обратить внимание на такие моменты:

состояние проводки;

напор воды на верхних этажах, вечером;

качество стен и потолка;

наличие насекомых.

"Сталинка" - это простор, воздух и натуральные материалы, архитектурные украшения фасада, отличное местоположение и особый уют. Но даже самые лучшие дома стоят так давно, что требуется даже не переделка, а капитальный ремонт, иногда перепланировка. В квартире может не оказаться ванной или кухни - это типично. Зато в изобилии ниши, кладовки, большие окна и высокие потолки.

Проводку нужно менять во всём подъезде, замена в квартире ничего не даст. Вода подаётся снизу - вечером в некоторых домах напора не хватает, и до верхних этажей она не доходит. Стены и потолок так давно стоят, что могут потребовать замены. Использование натуральных стройматериалов стимулирует появление насекомых, но не везде.

Новостройки располагаются иногда в неудобных местах. Здесь дело лучше иметь с застройщиком - но обязательно нужно убедиться в том, что квартира фактически существует.

В остальном – качестве инженерных сетей, планировке, использовании инновационных материалов, удобстве инфраструктуры – новостройки значительно выигрывают. Длительное время новостройки будут дорожать – в то время как квартиры вторичного рынка даже с капитальным ремонтом догнать их в росте цен не могут. Если есть возможность, лучше выбирать квартиру на средних этажах – во все времена спрос на них наибольший.

При покупке квартиры помните, что дом построен на кредитные деньги, и застройщику важнее продать, чем вам купить – поэтому почти всегда можно выторговать приличную скидку.

И помните, какую бы квартиру вы ни покупали – это радостное и долгожданное событие.

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