Покупка квартиры: что нужно знать

|
Это вопрос вкуса: в каждом виде жилья есть свои достоинства и недостатки. В целом затраты на ремонт "Сталинки" и на обустройство новостройки без отделки примерно одинаковы - поэтому выбор диктуется районом и личными предпочтениями.
Подав объявление типа "куплю квартиру", можно ожидать массовых предложений, как от риелторов, так и от собственников жилья. Предпочтение лучше отдать агентству недвижимости - там обязательно проверяют подлинность документов и историю объекта, это лучшая защита от недобросовестных продавцов. Ещё лучше взять дело в свои руки и рассмотреть варианты на специализированных сайтах. Если вы хотите купить квартиру в Санкт-Петербурге, полезно будет ознакомиться с вариантами по ссылке: https://spb.etagi.com/realty/.
Осматривая "сталинку", нужно обратить внимание на такие моменты:
- состояние проводки;
- напор воды на верхних этажах, вечером;
- качество стен и потолка;
- наличие насекомых.
"Сталинка" - это простор, воздух и натуральные материалы, архитектурные украшения фасада, отличное местоположение и особый уют. Но даже самые лучшие дома стоят так давно, что требуется даже не переделка, а капитальный ремонт, иногда перепланировка. В квартире может не оказаться ванной или кухни - это типично. Зато в изобилии ниши, кладовки, большие окна и высокие потолки.
Проводку нужно менять во всём подъезде, замена в квартире ничего не даст. Вода подаётся снизу - вечером в некоторых домах напора не хватает, и до верхних этажей она не доходит. Стены и потолок так давно стоят, что могут потребовать замены. Использование натуральных стройматериалов стимулирует появление насекомых, но не везде.
Новостройки располагаются иногда в неудобных местах. Здесь дело лучше иметь с застройщиком - но обязательно нужно убедиться в том, что квартира фактически существует.
В остальном – качестве инженерных сетей, планировке, использовании инновационных материалов, удобстве инфраструктуры – новостройки значительно выигрывают. Длительное время новостройки будут дорожать – в то время как квартиры вторичного рынка даже с капитальным ремонтом догнать их в росте цен не могут. Если есть возможность, лучше выбирать квартиру на средних этажах – во все времена спрос на них наибольший.
При покупке квартиры помните, что дом построен на кредитные деньги, и застройщику важнее продать, чем вам купить – поэтому почти всегда можно выторговать приличную скидку.
И помните, какую бы квартиру вы ни покупали – это радостное и долгожданное событие.
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ • Ежедневные притчи • С ума сойти! • Старость в радость • Видеонастроение дня • Психология и стиль жизни • Мода для пожилых •
- Расскажите об этом своим друзьям!
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь…
Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Как не пропустить импотенцию?
Симптомы эректильной дисфункции многие мужчины принимают за временную усталость, связывают данное нарушение с недосыпанием и психологическими проблемами. Но легкомысленное отношение к проблеме может усугубить...
Церковный православный календарь на 2012 год
Россия – исконно православная страна, и к религиозным праздникам у нас всегда относились с особым почтением даже те люди, которые не считают себя людьми религиозными и в церковь заглядывают только по праздник...
Ни слова о тёщах!
Совет лондонского района Барнет выпустил буклет, в котором описал особенности британского юмора и предостерёг чиновников от употребления шуток в беседах. Как пишет The Daily Telegraph, представителям совета, ...
Верую, Господи, помоги моему неверию!
Имена тех, кто был окружён земной славой, часто забываются, но в памяти из далёкой древней истории остались имена святых угодников, дающих и сегодня помощь от того или иного недуга. А что же мы знаем об этих ...
Пенсии в 2017 году – последние новости
В пенсионной системе России в 2017 году произойдут изменения, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров, а также работодателей, сообщает...
Когда небо раскололось...
Через 102 года после падения в тунгусской тайге знаменитого небесного тела учёным наконец-то удалось определить место падения одного из его осколков и изучить необычный состав вещества этого космического приш...
Next
Prev
По всей стране проходят уроки пенсионной грамотности
В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России начинаются уроки пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов Пенсионного фонда России отправляются в школы, вузы и сс...
МИР - полезный пластик для пенсионеров
Банковские учреждения предлагают для пенсионеров ране продукты. Например, пластиковые карты. В последнее время много информации дается о карте МИР. Это национальная банковская карта. Она удобна тем, что опера...
Еще раз о кредитовании пенсионеров
Граждане России часто пользуются разными кредитными продуктами. По итогам текущего года Центробанк прогнозирует рост кредитования. Его динамика может составить от 19% до 22%. Прогноз на предприятия и финансов...
Ни капли мимо
Рачительный москвич экономил и при Александре I, и при Керенском, и при военном коммунизме. Делали сальные свечи, чтоб не покупать восковые. Производили спички с двумя головками. Мыли и сушили на батареях "ру...