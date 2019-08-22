Покупка дивана – большое событие. На что обратить внимание при выборе мебели?

К покупке дивана всегда стоит подходить ответственно, ведь прослужить он должен немало, а времени на нем будет проведено много.

Во-первых, этот предмет мебели должен гармонично вписаться в выбранное пространство, дополняя собой идею помещения, а не разрушая сложившийся образ. Должны здесь быть вверены и габариты изделия, и обивка мебели. Последняя должна поддерживать цветовое решение интерьера или наоборот играть на контрасте. Еще обивка не должна скользить, иначе отдыхать на диване будет не комфортно.

Следующий момент – качество сборки. От того, насколько хорошо мастера собрали диван, будет зависеть срок эксплуатации изделия. Средняя длительность эксплуатации дивана – от 7 до 12 лет. При бережном обращении мебель может прослужить и дольше.

Поверхность дивана должна быть достаточно ровная. Стоит тут обратить внимание и на жесткость, которая будет зависеть от наполнителя и в итоге влиять на полноценный сон.

Люди ориентируются при выборе дивана также на стоимость изделия. Можно найти мебель по доступным ценам с доставкой в Московской области или другие устраивающие варианты. Кстати, на представленном сайте имеются не только диваны, здесь очень много актуальных мебельных предложений, в числе которых гостиные, шкафы, кухонные гарнитуры, спальни, детские и т.д.

Вернемся к диванам. У такой мебели обычно предусмотрены в конструкции вместительные шкафы под постельное белье, подушки и одеяла. Конечно, наличие данного решения, наверное, любой покупатель (особенно покупательница) будет только приветствовать – лишний шкаф в хозяйстве никогда не помешает.

Обратить внимание при выборе изделия стоит на то, как легко мебель раскладывается. Движения в изделии нужно проверять при покупке на месте.

При выборе дивана, да и других видов мебели, надо ориентироваться не только на собственные представления о мебели и ощущения как покупателя. Еще можно поинтересоваться отзывами: как о точке продаж, так и о производителях мебели, в ней представленных.

Диваны рассматривают при выборе и под углом механизма трансформации. Здесь среди моделей могут быть: угловой, аккордеон, диван с механизмом выкатывания, книжка, «тик-так», «клик-кляк», американская и финская раскладушки и т.д.

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Одна из хитростей касается покупки дивана в небольшое помещение. Визуально расширить пространство здесь поможет невысокая спинка мебели.

Для комфортной «жизни» мебели существуют определенные рамки температуры – от 15 до 28 °С. Необходима изделиям и влажность – от 30 до 80%.

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