Поиск работы: в помощь "Jobsora" и собственные умения

|
После назначения пенсии, по статистике, в России продолжает трудиться каждый второй. И делает это не время от времени, а на постоянной основе. Традиционные для пенсионной аудитории вакансии сторожей, вахтеров, уборщиц и нянь людей в возрасте уже не сильно устраивают. Они не хотят просто заниматься низко- или вовсе неквалифицированным трудом, а желают быть востребованными профессионалами в своем деле либо утвердиться на какой-либо новой интересной для себя стезе.
Работу пенсионеры ищут по-разному. Один из современных методов нахождения актуальных вакансий - использование сайтов поиска работы. Среди них, ориентированный, к примеру, на прекрасный южный город - Jobsora Краснодар. Поиск задать здесь можно и по другой интересующей территории. Есть сортировка по дате публикации и заработной плате. Зарплатные требования можно разграничить по ежедневным, ежемесячным и почасовым выплатам. При поиске можно указать тип занятости. К слову, многие пенсионеры, исходя из разных опросов, предпочитали бы (будь их воля) избежать пятидневки с полным рабочим днем и сидением от звонка до звонка. Но не всегда можно отказаться, если поступает такое предложение, потому что специалистам с внушительным стажем уверенно "на пятки" наступает молодое поколение. Еще можно указать интересующий тип вакансии (от прямого работодателя или это не имеет значения), свой опыт работы, место, где видится свое будущее (аптека, детский сад, кафе, тренажерный зал, университет и т.д.). Либо пользователь просто идет от начала до конца по страницам представленного списка вакансий.
Из рекомендаций людям старшего возраста от специалистов рекрутинговых структур становится ясно, что соискатель должен быть на "короткой ноге" с персональным компьютером. Ищущему работу стоит поинтересоваться, проводятся ли в реальной транспортной доступности курсы по обучению работы с ПК, организуются ли проекты, направленные на трудоустройство пенсионеров и т.д.
Необходимо как следует подумать, есть ли возможность где-нибудь применить имеющиеся навыки. Например, один пенсионер забирал двоих ребят-одноклассников со школы, отвозил их на занятия плаванием в другой район, затем привозил детей домой, кормил обедом и делал с ними уроки. Женщина-пенсионерка, не найдя комфортной по дизайну и цене одежды для себя, вспомнила старые уменья, стала шить себе и соседкам наряды и благодаря сарафанному радио открыла бизнес - ателье по пошиву одежды для дам элегантного возраста.
В общем, нужно пробовать все способы и, конечно же, проявлять активность. И работа для пенсионера обязательно найдется.
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ • Ежедневные притчи • С ума сойти! • Старость в радость • Видеонастроение дня • Психология и стиль жизни • Мода для пожилых •
- Расскажите об этом своим друзьям!
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь…
Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Как не пропустить импотенцию?
Симптомы эректильной дисфункции многие мужчины принимают за временную усталость, связывают данное нарушение с недосыпанием и психологическими проблемами. Но легкомысленное отношение к проблеме может усугубить...
Церковный православный календарь на 2012 год
Россия – исконно православная страна, и к религиозным праздникам у нас всегда относились с особым почтением даже те люди, которые не считают себя людьми религиозными и в церковь заглядывают только по праздник...
Ни слова о тёщах!
Совет лондонского района Барнет выпустил буклет, в котором описал особенности британского юмора и предостерёг чиновников от употребления шуток в беседах. Как пишет The Daily Telegraph, представителям совета, ...
Верую, Господи, помоги моему неверию!
Имена тех, кто был окружён земной славой, часто забываются, но в памяти из далёкой древней истории остались имена святых угодников, дающих и сегодня помощь от того или иного недуга. А что же мы знаем об этих ...
Пенсии в 2017 году – последние новости
В пенсионной системе России в 2017 году произойдут изменения, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров, а также работодателей, сообщает...
Когда небо раскололось...
Через 102 года после падения в тунгусской тайге знаменитого небесного тела учёным наконец-то удалось определить место падения одного из его осколков и изучить необычный состав вещества этого космического приш...
Next
Prev
МИР - полезный пластик для пенсионеров
Банковские учреждения предлагают для пенсионеров ране продукты. Например, пластиковые карты. В последнее время много информации дается о карте МИР. Это национальная банковская карта. Она удобна тем, что опера...
Еще раз о кредитовании пенсионеров
Граждане России часто пользуются разными кредитными продуктами. По итогам текущего года Центробанк прогнозирует рост кредитования. Его динамика может составить от 19% до 22%. Прогноз на предприятия и финансов...
Ни капли мимо
Рачительный москвич экономил и при Александре I, и при Керенском, и при военном коммунизме. Делали сальные свечи, чтоб не покупать восковые. Производили спички с двумя головками. Мыли и сушили на батареях "ру...