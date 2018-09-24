Поиск работы: в помощь "Jobsora" и собственные умения

После назначения пенсии, по статистике, в России продолжает трудиться каждый второй. И делает это не время от времени, а на постоянной основе. Традиционные для пенсионной аудитории вакансии сторожей, вахтеров, уборщиц и нянь людей в возрасте уже не сильно устраивают. Они не хотят просто заниматься низко- или вовсе неквалифицированным трудом, а желают быть востребованными профессионалами в своем деле либо утвердиться на какой-либо новой интересной для себя стезе.

Работу пенсионеры ищут по-разному. Один из современных методов нахождения актуальных вакансий - использование сайтов поиска работы. Среди них, ориентированный, к примеру, на прекрасный южный город - Jobsora Краснодар. Поиск задать здесь можно и по другой интересующей территории. Есть сортировка по дате публикации и заработной плате. Зарплатные требования можно разграничить по ежедневным, ежемесячным и почасовым выплатам. При поиске можно указать тип занятости. К слову, многие пенсионеры, исходя из разных опросов, предпочитали бы (будь их воля) избежать пятидневки с полным рабочим днем и сидением от звонка до звонка. Но не всегда можно отказаться, если поступает такое предложение, потому что специалистам с внушительным стажем уверенно "на пятки" наступает молодое поколение. Еще можно указать интересующий тип вакансии (от прямого работодателя или это не имеет значения), свой опыт работы, место, где видится свое будущее (аптека, детский сад, кафе, тренажерный зал, университет и т.д.). Либо пользователь просто идет от начала до конца по страницам представленного списка вакансий.

Из рекомендаций людям старшего возраста от специалистов рекрутинговых структур становится ясно, что соискатель должен быть на "короткой ноге" с персональным компьютером. Ищущему работу стоит поинтересоваться, проводятся ли в реальной транспортной доступности курсы по обучению работы с ПК, организуются ли проекты, направленные на трудоустройство пенсионеров и т.д.

Необходимо как следует подумать, есть ли возможность где-нибудь применить имеющиеся навыки. Например, один пенсионер забирал двоих ребят-одноклассников со школы, отвозил их на занятия плаванием в другой район, затем привозил детей домой, кормил обедом и делал с ними уроки. Женщина-пенсионерка, не найдя комфортной по дизайну и цене одежды для себя, вспомнила старые уменья, стала шить себе и соседкам наряды и благодаря сарафанному радио открыла бизнес - ателье по пошиву одежды для дам элегантного возраста.

В общем, нужно пробовать все способы и, конечно же, проявлять активность. И работа для пенсионера обязательно найдется.

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