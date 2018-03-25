Подарки внукам к окончанию учебного года: свежие идеи

Совсем скоро у любимых внуков-школьников закончится очередной учебный год. И чтобы как-то отметить это событие, некоторые бабушки и дедушки делают в честь него небольшие подарки.

Сейчас в моде футболки с разными принтами. Например, выпущено несколько моделей футболок с Карателем. Не стоит пугаться. Это всего лишь популярный персонаж одной из компьютерных игр, которая нашла и находит спустя несколько лет после выхода все новых поклонников. Футболку с Карателем можно выбрать и приобрести здесь: https://gamer-style.net/category/punisher/. А вариантов комбинирования данного вида одежды очень много. Ее можно носить с джинсами разных фасонов, с обычными брюками или шортами. Девушкам можно надевать такую футболку с юбками. Такой подарок внуки – любители компьютерных игр непременно оценят.

Хорошая идея подарить внуку или внучке-сладкоежке букет из конфет. Конфетки из композиции потихонечку, в несколько присестов внук может съесть сам или поделиться со своими друзьями или родственниками. Как уж захочет.

Можно презентовать школяру электронную книгу. Современная жизнь делает необходимостью иметь такой полезный гаджет в личном пользовании. Туда может войти очень много интересующих и нужных книг, а сайтов для скачивания литературы в интернете сейчас предостаточно.

Чтобы не искать идеи презента, так сказать, «впотьмах», можно подарить своему внуку сертификат в магазин, где реализуются товары, связанные с его увлечением. Например, волейболисту будет кстати приобретение нового мяча, девочке-гимнастке – нового купальника для тренировок или материала и стразов на купальник для выступлений и т.п. Отличным сюрпризом станет также сертификат на посещение разных оздоравливающих процедур (у молодого поколения здоровье в моде). Это может быть массаж, фитобочка, барокамера, занятия с инструктором йогой, фитнесом, плаванием.

Возможно, стоит у родителей уточнить, чтобы хотелось бы получить любимому внуку, о каком приобретении он мечтает. Или спросить об этом у самого ребенка.

А самый универсальный подарок, который будет кстати в любом случае, это просто определенная денежная сумма. На нее внук или внучка сами купят все то, что им захочется. Или, если мечтается о крупном, начнут на это копить. И как вариант приложить к денежной сумме в подарок копилку. Пусть внучки не только откладывают на мечту, но и заодно учатся бережливости.

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