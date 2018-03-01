Походы на мастер-классы – модное увлечение людей от мала до велика

Сейчас стало модным водить детей на разные мастер-классы. Бабушки и дедушки, зачастую сопровождающие своих внуков даже чаще чем родители, тоже с удовольствием принимают в этом участие.

Повезло, например, жителям города Москвы и Московской области, для которых мастер-классы для детей организует одно из праздничных агентств "33 удовольствия" (информацию о мастер-классах данной команды можно посмотреть, перейдя на сайт 33udovolstviya.ru).

Как обычно проходит мастер-класс. В рамках проведения сначала состоится знакомство мастера с аудиторией. Ведущий мероприятия расскажет о собственных достижениях, интересных фактах, связанных с его ремеслом и как будет проходить сегодняшнее занятие. Для примера мастер продемонстрирует собравшимся несколько готовых поделок, познакомит с материалами, которые понадобятся на мастер-классе и техникой безопасности. На пробниках аудитория освоит технику изготовления, а затем произойдет и самый главный процесс – выбор материалов для изготовления собственного сувенира, собственно изготовление и оформление в упаковку. Естественно, что мастер-классы – оплачиваемое мероприятие. В стоимость входят использованные материалы, работа ведущего, в которую он включает также аренду за помещение, где проходило событие.

Один из популярных мастер-классов – по росписи футболок. Любимые внуки, да и взрослые тоже будут очень рады изготовить и иметь потом в распоряжении что-то индивидуальное. Футболки приносят участники мероприятия, а трафареты (по ним обычно и делается рисунок), краски, кисти и другие составляющие проекта мастера предоставляют сами.

Еще один из востребованных мастер-классов – по росписи пряников. Очень часто такие мероприятия заказывают к определенному событию – в детских садах, школах или при агентствах праздника, например, к 8 Марта, чтобы мальчишки могли как следует поразить и удивить своих девчонок – одногруппниц, одноклассниц и т.д. Участники события приходят с пустыми руками. А мастер прихватывает с собой целый «мешок» всяких разностей. Это пряничные заготовки, цветная сладкая глазурь, посыпки, упаковка для готового пряника, скатерть, чтобы заниматься росписью.

Есть и другие мастер-классы, которые очень уважает детвора, и на которые с удовольствием приходят также бабушки и дедушки. Например, мастер-классы по мыловарению, изготовлению гелиевых свечей, магнитиков, песочных картин, декорированию фоторамок, эбру и т.д.

В общем, было бы действительно желание научиться, а выбрать из чего обязательно найдется.

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