Починка вещей... едой. Это как? А вот так!

Житель Китая под ником Xiubandrng выкладывает на видеосервисе TikTok удивительные способы ремонта и реставрации различных вещей с помощью еды.

Мужчина чинит мебель и сантехнику лапшой быстрого приготовления, печеньем и прочими продуктами. Любимый его материал - лапша типа «Доширака». На видео внизу с ее помощью он реставрирует раковину...

Скол, помимо лапши, он заливает чем-то похожим на быстро твердеющую эпоксидную смолу, а затем зашкуривает поверхность почти до блеска. После чего покрывает эмалевой краской.

Также лапшой он восстанавливает разбитую миску...

А с помощью печенья латает пробитую столешницу...

По инф. rosbalt.ru

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