Почему женщинам везёт в азартных играх больше, чем мужчинам?

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Индустрия азартных развлечений сегодня развита настолько, что в неё втянуты уже люди любого возраста, рода занятий, достатка и т.д. Связано это и с тем, что игры находятся в свободном доступе и в большом разнообразии на просторах интернета, причём могут быть как бесплатными, для досуга, так и на реальные деньги – для желающих подзаработать. И, казалось бы, все мы на равных перед виртуальными развлечениями... Ан нет: практика и рейтинги показывают, что женщинам везёт в азартных играх чаще, чем мужчинам. Почему же так происходит?
Удача женского рода
Как объяснили эксперты, женщины чаще выигрывают благодаря своей прекрасной интуиции. Возможно, именно поэтому дамы чаще предпочитают всевозможные лотереи и другие игры, где можно проявить свою интуицию. Мужчины, в свою очередь, больше любят развлечения посложнее, к примеру, покер. Впрочем, интересы представителей обоих полов пересекаются в отношении игровых автоматов. Это заметно, стоит лишь посетить один из популярнейших у нас сайт развлечений – Джой Казино. Судя по никам (ник – «прозвище» в Сети), азартные слоты любят как мужчины, так и женщины. Кстати, в Joy Casino официальный сайт предлагает широчайший выбор игровых аппаратов (около 500!), и это не считая настольных игр, видео-покер и «живых» дилеров, которых тоже немало.
Также аналитики отметили такую особенность слабого пола, которая помогает выигрывать, как терпение и осторожность. Несмотря на то, что женщины тоже часто поддаются азарту, в силу своей психологии они намного реже идут на большой риск, либо делают это с высокой осторожностью. Чего не скажешь о мужчинах, которые нередко идут до конца – или пан, или пропал. К тому же, женская логика так устроена, чтобы максимально снизить любые риски и предотвратить полное разорение. Кроме того, представительницам прекрасного пола помогает их природное стремление во всём разобраться – чаще всего они начинают с тщательного изучения всех правил настольных и других азартных игр, а вот мужчины предпочитают разбираться уже в процессе игры.
Мужчины устраивают погром, женщины плачут
Кстати говоря, исследователи из австралийского университета в ходе масштабного эксперимента проанализировали реакцию мужчин и женщин на неудачную игру на одноруких бандитах и выяснили, что реакция на проигрыш сильно отличается. В исследовании приняли участие около шестисот представителей мужского пола и столько же представительниц прекрасного пола. Находясь в состоянии стресса от череды проигрышей, большинство мужчин ярко демонстрировали свои эмоции через агрессию – били по игровому аппарату, грубили окружающим и персоналу. А вот дамы, напротив, впадали в депрессию, замыкались в себе, плакали.
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