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Почему все больше людей выбирают корейскую и японскую косметику?
Ксения ДАВЫДОВА   
28 Марта 2020 г.
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Почему все больше людей выбирают корейскую и японскую косметику?

В последнее время косметика корейского и японского производства набирает стремительную популярность во всем мире. Кого-то эти косметические средства привлекают красивой, необычной упаковкой, кого-то натуральными ингредиентами и традиционными рецептами, а кого-то, напротив, самыми современными технологиями, ведь все эти характеристики можно отнести к азиатской косметике.

В первую очередь стоит сказать о том, что азиатские принципы ухода за кожей существенно отличаются от европейских. Здесь ставится в приоритет не маскировка недостатков и кратковременный результат, а, прежде всего, лечение и сохранение оптимального состояния кожи. И что немаловажно, при всей своей высокой технологичности и уникальности корейская и японская косметика имеют адекватную стоимость. В этом можно убедиться, посмотрев каталоги на одном из специализированных сайтов. Например, на сайте компании «СИБРИЗ», являющейся оптовым поставщиком качественной бытовой химии и косметики из Японии и Южной Кореи (https://sibriz.ru). Итак, рассмотрим подробнее, в чем именно заключаются особенности азиатской косметики.

Так, корейскую косметику отличает не только оригинальная, яркая упаковка, но и не менее уникальные ингредиенты: в ее составе встречаются природные компоненты на основе змеиного яда, улиточной слизи, акульего жира, вулканического пепла и т.д. Вместе с тем, в ней отсутствуют такие токсичные вещества, как фталаты, формальдегид или триэтаноламин. Это значит, что такая косметика является гипоаллергенной и подходит даже людям с чувствительной кожей. К слову, косметические средства корейского производства не имеют четкого разделения на уходовые и декоративные, абсолютно вся продукция содержит лечебные компоненты на основе вытяжек, эссенций, экстрактов или масел. Большое значение для азиатских женщин имеет чистота кожи лица, поэтому в ассортименте присутствуют самые разнообразные очищающие средства, от кислотных тоников до пудры для очищения пор.

Что касается японской косметики, то у нее поклонников не меньше. Она основана на древнейших японских традициях и уникальных компонентах. В частности, речь идет о самых передовых достижениях современной науки - гидролизованном коллагене и белке, конзиолине и т.п. Благодаря гелевой основе японских кремов, напоминающей структуру клеток кожи, полезные вещества с легкостью проникают в кожу и увлажняют ее. Стоит отметить, что вся продукция японских косметических марок имеет натуральные цвета, ведь в ее состав не добавляют красителей, а также синтетических ароматизаторов и отдушек. Даже легкий осадок или неоднородная структура считаются вполне допустимыми, так как в косметике отсутствуют загустители и растворители. Стоит сказать, что вся японская косметика, также как и корейская, имеет лечебный эффект.

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