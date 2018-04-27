Почему сиделка необходима тяжелобольным людям

Забота о больных людях забирает много сил - как моральных, так и физических. При этом важно не навредить человеку и предоставить необходимую помощь. В этом вопросе лучше довериться профессионалам.

Преимущества сотрудничества с сиделкой

В зависимости от специфики заболевания требуется определенная квалификация и знания. Поэтому самостоятельный уход часто может навредить больному. К примеру, окружающие могут не заметить опасные симптомы или неправильно оказать первую помощь. А у профессинальной сиделки есть медицинское образования и фундаментальные познания в различных отраслях медицины. Важный нюанс: скорее всего у кандидата будет диплом медицинской сестры. Это гарантия того, что все амбулаторные процедуры совершаются с учетом индивидуальных особенностей пациента.

Кроме того, именно сиделка заботиться о четком соблюдении режима дня, что положительно влияет на процесс реабилитации. Также она может вести дневник по состоянию здоровья больного. Это показывает полную картину течения болезни. Здесь можно подробнее узнать о том, какие могут быть варианты работы сиделки.

Функциональные обязанности сиделки:

тщательный контроль состояния пациента;

проведение медицинских процедур, оказание первой помощи;

выполнение всех гигиенических норм необходимых больному;

контроль приема лекарственных средств;

уход за пациентом, приготовление пищи.

Кроме того, нездоровому человеку часто необходима не только медицинская, но и психологическая поддержка. В этом аспекте сиделка идеальна. Она знает всю специфику общения с больными людьми, как создать максимально комфортные условия. Также как наемный сотрудник муниципальный работник не будет проявлять излишнего сострадания, что положительно влияет на качество услуг. А нуждающейся в сострадании личности легче доверить мысли чужому человеку, чем родственнику.

Многих соискателей волнует финансовая сторона вопроса. Существует стереотип о высокой оплате труда сиделки. Это не совсем так. Если лежачий больной требует круглосуточного ухода, то часто соглашаются на проживание рядом с ним. Либо находятся в доме почти все сутки. Поэтому няне удобно питаться у клиентов - это уменьшает количество жалования. В целом родственникам выгоднее полноценно работать, чем находиться дома с болеющим человеком.

При выборе сиделки нужно оценивать не только образование, но и опыт. У нее должен быть опрятный внешний вид, спокойный характер. Лучше ознакомиться с рекомендациями предыдущих клиентов. В зависимости от опыта и необходимых условий труда варьируется зарплата специалиста. В целом услуги сиделки положительно влияют на жизнь не только больного, но и его окружения.

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