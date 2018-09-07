Почему SEO продвижение сайта стоит дорого?

На рынке СЕО продвижения на данный момент можно встретить большое количество предложений по гарантиям, по акциям, по получению в подарок айфона при заказе СЕО продвижения. Это должно навести на плохие мысли: с чего-бы это вам должны дарить айфон? Но не забывайте, что всё это закладывается в стоимость продвижения.

Существуют компании, которые никак не считаются с мнением клиентов, а есть такие, которым интересно развитие в этой области для достижения целей и получения заказов.

Первые из них работают ради работы. Офис такой компании зачастую находится в Москва Сити. Отличный офис, профессиональные специалисты, есть отдел разработки и отдел наполнения контентом, а также человек, отвечающий за работу всей этой структуры. Но нет гарантии того, что за поставленный срок вы сможете получить рост в трафике или продаже. Зато услугу вам продали замечательно. Вторая группа стоит дороже, потому как заинтересованы в клиентах, занимаются решением проблем, реально трудятся, тратят свое время на дополнительное обучение и поиск свежих трендов в поисковом маркетинге. Такие специалисты всегда с вами в контакте, держат вас в курсе всех событий. Но за такое удовольствие нужно платить - а все потому, что задействован индивидуальный подход к продвижению сайта.

Для покрытия стоимости заказа необходимо правильно распределять расходы. Если за продвижение просят 30000 рублей, то стоит задуматься, смогут ли действительно продвинуть сайт за эти деньги? Будет это частник или компания, чем будут заниматься, какой план продвижения, есть ли тайминг, отчетность, как вычисляется процент успеха продвижения? Может получится так, что затрачено мало времени на проект, и результат оставляет желать лучшего. Таким образом, деньги уходят, по большому счёту, в никуда.

Для достижения успеха выгоднее использовать второй подход, несмотря на то, что со временем СЕО продвижение стало дорогим удовольствием. Чтобы оставаться в ТОП-10 по ключевым запросам и получать с них трафик, потребуется тратить огромное количество времени и денег. Ежедневный прирост компаний говорит о том, что это бешеная конкуренция за борьбу в ТОП-3 поисковых систем. Продвижение с каждым годом усложняется и требует поиска и внедрения ежедневно меняющихся трендов в маркетинге.

Чтобы быть впереди, теперь не получится просто получать отчеты и закрывать глаза на низкую динамику. Только если компания проявляет активность и интерес к вашему проекту можно достичь результатов в продвижении сайта.

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