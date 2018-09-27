По версии международного журнала ARTnews Вячеслав Моше Кантор вошёл в топ-200 коллекционеров искусства

Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор занял место в списке самых крупных коллекционеров искусства вместе с Полом Алленом, Романом Абрамовичем, Дарьей Жуковой, Леонидом Михельсоном и Дмитрием Рыболовлевым.

Международный журнал ARTnews опубликовал на своём портале традиционный ежегодный топ-200 мировых коллекционеров искусства. Авторы рейтинга также отметили самые значимые события в мировом коллекционировании. Так, в 2018 году таким событием стала сенсационная продажа «Спасителя мира» Леонардо да Винчи из коллекции Дмитрия Рыболовлева за $450 млн.

В топ-200 в этом году появились новые имена азиатских коллекционеров (тайский коллекционер Пётч Ошатанугра, планирующий открыть свой частный музей) и новые имена коллекционеров из Силиконовой долины (Лорен Пауэлл Джобс). Составители списка прощаются с двумя ветеранами топ-200, скончавшимися после выхода предыдущего издания: Брюсом Халле, основателем автомобильного ритейлера Discount Tire, страстным коллекционером латиноамериканского искусства, и Сэмюэлем Ньюхаусом-мл., создавшим одну из лучших в мире коллекций современного и актуального искусства, — он входил во все списки топ-200 с 1991 по 2017 год.

Помимо Вячеслава Моше Кантора, в списке представлено ещё несколько ведущих мировых коллекционеров из России. В топ-200 присутствуют Роман Абрамович, Дарья Жукова, Леонид Михельсон, Дмитрий Рыболовлев.

Вячеслав Моше Кантор входит в список топ-200 мировых коллекционеров искусства уже четвертый год подряд. Его обширная коллекция включает главным образом работы русских художников еврейского происхождения и является самой крупной частной коллекцией русского авангарда. На базе этой коллекции в 2001 году Вячеслав Моше Кантор основал Музей искусства авангарда (МАГМА). В музее представлены такие художники, как Марк Шагал, Хаим Сутин и Марк Ротко, а также работы Валентина Серова, Леона Бакста, Эля Лисицкого, Амедео Модильяни, Эрика Булатова, Ильи Кабакова и многих других.

Произведения искусства из коллекции Вячеслава Моше Кантора регулярно выставляются в рамках экспозиций в крупнейших музеях и выставках как в России, так и за рубежом. Работа Ильи Кабакова «Жук» из коллекции МАГМА стала частью экспозиции выставки Эмилии и Ильи Кабаковых «В будущее возьмут не всех», прошедшей в Третьяковке на Крымском Валу, лондонской галерее Тейт Модерн и в Государственном Эрмитаже. Вячеслав Моше Кантор также предоставил восемь работ мастера Хаима Сутина для первой в России выставки художника «Хаим Сутин. Ретроспектива», прошедшей в ГМИИ им. А.С. Пушкина.

За создание уникальной коллекции произведений искусства, а также большой вклад в популяризацию русского искусства за рубежом и поддержку деятелей культуры и искусства, в начале 2018 года Вячеслав Моше Кантор был избран почётным членом Российской академии художеств (РАХ), вместе с директором ГМИИ им. А.С. Пушкина Мариной Лошак. Мантии и дипломы почётных академиков Вячеславу Моше Кантору и Марине Лошак вручил лично президент РАХ Зураб Церетели.

«Музей МАГМА - это музей искусства авангарда, ставшего частью общеевропейской мировой художественной культуры двадцатого столетия. Большая часть коллекции Кантора связывает его с Россией и русской культурой. Безупречный художественный вкус, глубокое понимание законов творческого развития и всепоглощающая любовь к искусству - вот главные качества Вячеслава Кантора, создавшего один из лучших частных музеев мира!», - рассказала в интервью газете «Коммерсантъ» президент Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Ирина Антонова.

Справка

Музей искусства авангарда (МАГМА) основан Вячеславом Кантором в 2001 году. Открытие музея происходило при поддержке Министерства культуры РФ. Его коллекция представляет собой большое и важное собрание искусства русского авангарда ХХ века, объединив таких художников, как Илья Репин, Валентин Серов, Марк Шагал, Лев Бакст, Роберт Фальк, Натан Альтман, Эрик Булатов, Виктор Пивоваров, Илья Кабаков, Антуан Певзнер, Александр Тышлер, Хаим Сутин, Марк Ротко, Амедео Модильяни и других. Всего коллекция МАГМА насчитывает около 300 работ.

Официальный сайт Музея – www.museummagma.ru.

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