По каким ставкам играть?

Многие сегодняшние россияне еще со времен советского детства обожают игровые автоматы. Однако в последние годы это развлечение в основном стало доступно в мире онлайн-казино. Что же делать, если и поиграть охота, и проиграться страшно? Для начала стоит определиться с размером ставок.

Играем по маленькой

Новичкам и тем, кто не любит ненужных рисков, лучше всего подойдут именно низкие ставки. Также они хороши для отработки стратегии, изучения нюансов и правил игры. Кстати, иной раз на низкие ставки переходят даже профессиональные игроки, уставшие от риска или оказавшиеся в стесненных финансовых обстоятельствах, но не умеющие обходиться без игры в течение долгого времени.

При этом необходимо понимать, что минимальный депозит в любом онлайн-казино зависит от вашей платежной системы. К примеру, если вы расплачиваетесь за игру банковскими карточками Visa или Mastercard, необходимый минимум для зачисления на депозит составит около 10 долларов. Если же вы пользуетесь электронными кошельками, такими как Qiwi, Webmoney или ЯндексДеньги – готовьте сумму в 1,5-2 раза больше (в этих случаях довольно высока комиссия за перевод). И да, имейте в виду, что подавляющая часть интернет-казино используют в качестве своей валюты именно американский доллар.

Хотите выиграть по серьезному?

Как говорится, аппетит приходит во время еды, и тот, кто изначально собирался просто насладиться игрой в автоматы по маленькой, может вдруг возжелать огромных выигрышей. Однако, если вы решили стать хайроллерами (так в сфере игрового бизнеса называют самых крупных игроков), то и ставки у вас должны быть соответствующими – от 5 тысяч долларов.

Решившись на крупную игру, первым делом нужно выбрать подходящее для этого казино. Для этого не помешает изучить отзывы бывалых игроков и ознакомиться с финансовой отчетностью заведений, где вы собираетесь играть. У выбранного в итоге казино должна быть хорошая репутация, включающая в себя достойное отношение к клиентам и к выплатам их выигрышей.

Ни много, ни мало

Большинство опытных игроков предпочитают делать ставки среднего размера. В этом случае, если повезет, можно остаться в заметном плюсе, а если выдастся длинная полоса неудач – не проиграть слишком много.

Бесплатная игра

И все-таки, если как следует поискать, можно и вовсе обойтись без ставок, найдя сайт автоматов онлайн, например такой - игровые автоматы 777 играть бесплатно.

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