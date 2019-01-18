По долинам и по взгорьям, по воздуху и по морям

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Услуга по перевозке грузов может понадобиться как частному лицу, так и предпринимателю. А грузы из других стран, которые заказывают предприниматели, еще нужно на территории России растаможить. Сейчас в цене компании, которые могут предложить комплекс мероприятий по интересующим клиента позициям. В Санкт-Петербурге по доставке и растаможке грузов работает фирма "Авиастар".
Если внук - предприниматель, к примеру, а дед является его правой рукой и помогает во всех делах, в том числе и встречает нужные грузы, он должен знать основные моменты процедуры растаможки. Необходимо задекларировать товар, который "прибыл" в наше государство, представителям таможенной структуры сообщить всю информацию, связанную с грузом. Таможенники смогут, получив сведения, оформить груз, зарегистрируют его и внесут в специальную базу. Продукция должна пройти специальный валютный контроль. За растаможку владельцы грузов платят пошлины, которые так и называются - таможенные. Затем груз проходит на территории таможни контроль. Выплаты при растаможке - ввозная пошлина (ее размер зависит от вида товара) и необходимые налоги.
Если ввозимых грузов на таможенном пункте много, то естественно могут образовываться очереди. Да и само оформление товара сопровождается сбором приличного пакета документов. Не все предприниматели хотят участвовать в этом процессе. Выход здесь в обращении к профессионалам, например, сотрудники вышеобозначенной компании смогут помочь в этом вопросе и быстро и правильно помогут оформить все документы.
Теперь о перевозке грузов. Товары доставляют в пункты назначения разными видами транспорта. Авиационным, автомобильным, железнодорожным, морским. Существуют еще мультимодальные перевозки. Груз в рамках подобной услуги перевозится по одному договору, но несколькими видами транспорта. Такие перевозки считаются самыми сложными. Часто мультимодальные перевозки заказываются для перемещения грузов на другой континент.
По сети железных дорог в пределах России и из РФ в Европу и Азию и обратно в наше государство перемещаются специальные и универсальные подвижные составы, перевозящие разные грузы. Ж/д-перевозки считаются одними из самых надежных.
Автоперевозки более независимые, чем железнодорожные, здесь может быть создан и индивидуальный маршрут. Автотранспортом перевозятся сборные грузы, габаритные, негабаритные опасные и другие.
Доставка грузов в любую точку мира осуществляется авиаперевозками, за этим видом транспорта и преимущество по скорости.
Перевозка грузов водным транспортом больше востребована при смешанных перевозках, где дальше товар "путешествует" по ж/д.
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