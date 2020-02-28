Пластиковое окно – достойный выбор. А аксессуаров-то сколько!

Если отмотать некоторое время назад, то можно вспомнить, что пластиковых окон в квартирах и домах граждан было раньше немного. Такие окна были скорее роскошью, чем постоянным выбором потребительской аудитории. Но сейчас все изменилось. И сами застройщики, к примеру, в многоквартирниках устанавливают сплошь и рядом пластиковые окна. И люди, если еще столкнулись со старыми оконными образцами, пытаются от таких избавиться и заменить пластиковыми вариантами. В чем же дело? В многочисленных плюсах пластиковых окон. Среди них высокая энергоэффективность, минимальное обслуживание, максимальное соотношение цены и качества, отличные прочностные и звукоизоляционные характеристики и т.д. Действительно голосовать рублем есть за что. Но покупая окно, стоит помнить также и о многочисленных предлагаемых аксессуарах, без которых это строительно-ремонтное решение иногда просто невозможно эксплуатировать.

Например, москитные сетки. Это для многих людей важный и непременный атрибут. Купить москитную сетку на пластиковое окно несложно, их предлагают фирмы в большом количестве. А вот выбор сделать не так легко, потому что он может лежать на разные образцы: модели «москиток» отличны друг от друга.

Наибольшей популярностью среди заказчиков пользуется стандартная сетка – это легкая конструкция из москитного полотна и алюминиевого профиля. Такая сетка очень легко ставится и снимается и с успехом может защитить обитателей квартиры от мух, комаров и птиц (если помещение находится на высоте полета пернатых).

Второй вариант москитной сетки может быть более прочным, чем обычный стандартный. И спасет обитателей помещения не только от мух, комаров или птиц, но и от когтей кошек, если таковые имеются в доме и любят пробовать свои острые коготки на окне. Полотно такой «москитки» отличает высокая прочность, и можно быть уверенным, что питомец (кошка или собака – любители провести время на подоконнике, разглядывая улицу) не выпадут из окна, а будет удерживаться конструкцией.

Предлагаются еще потребителям распашные варианты москитных сеток, они предназначены для входных и балконных дверей. Такие сетки также состоят из москитного полотна и алюминиевого профиля, но имеют еще в комплектации также навесные петли и магнитные защелки, которые надежно будут фиксировать москитную дверь.

Еще среди полезных оконных аксессуаров – детские замки, ручки с ключом или кнопкой, противовзломные и декорирующие элементы. Само стекло можно украсить при желании тонировкой, а цвет пластика выбрать в соответствии с нужным оттеночным решением интерьера.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...