Пластиковые окна: фурнитура, важный элемент – ручки и уход за ними

Пластиковые окна прочно вошли в нашу жизнь, представить без них дом или квартиру современного человека теперь очень сложно. Сплошь и рядом фирмы занимаются установкой таких окон, и после произведенных работ, конечно же, существенно, в лучшую сторону меняется качество жизни людей.

Любому окну необходима фурнитура

Любому окну, пластиковому в том числе, необходима фурнитура. Это разные элементы, которые раму удерживают, обеспечивают плотное прилегание к профилю, позволяют окно открыть и закрыть:

петли,

запоры,

всевозможные ручки и т.д.

Люди, к слову, еще относят к фурнитуре москитные сетки, проветриватели, а иногда и подоконники, но специалисты не считают такое правильным.

Без фурнитуры окно что такое? Та же стена: прозрачная, статичная, не открывающаяся и не закрывающаяся. И именно фурнитура задает окошкку необходимый функционал. Важна фурнитура вся, рассмотрим, к примеру, оконные ручки.

Оконные ручки для окон Норре

Фирмы, присутствующие на рынке окон, работают не только по замерам, изготовлению и установке. Они еще и трудятся над возможностями эксплуатации и эстетикой окна. И то и другое окну дают ручки, выбрать и приобрести которые можно здесь. Их предлагает интернет-магазин ТМБ-Маркет (город Казань). Оконные ручки виртуальная точка продаж реализует для окон Норре, известного бренда Европы. Среди образцов:

ручка оконная Норре 43 мм, белая, 2 винта;

ручка оконная Норре 37 мм, коричневая, 2 винта;

ручка оконная Hoppe Los Angeles Secustik, 37 мм, хром, латунная, 2 винта и т.д.

Выбрав нужную позицию, с характеристиками определенной ручки можно ознакомиться поподробнее. Обозначены на сайте бестселлеры продаж, и здесь, конечно, не только ручки, но и другие важные элементы окна.

Уход за оконными ручками

Чтобы окно долго и без проблем эксплуатировалось, нужно за ним ухаживать. Конечно, своевременно мыть, а также следить за исправностью всех его элементов. Оконные ручки, к примеру, со временем могут расшататься, не так удобно, как раньше, будет совершать ими открытие и закрытие.

Что сделать? Все «ослабевшие» детали подкрутить. Для этого под ручкой аккуратно нужно поднять декоративную панель и задать ей горизонтальное положение. И далее подтянуть все крепежи и винты, которые соединяют раму и ручку. Каждые полгода фурнитуру надо смазывать. Подойдет для этого машинное масло или есть еще масло для швейных машинок.

Это интересно

Первое окно из ПВХ было установлено больше 100 лет назад, в 1912 году. Правда для того момента эта история оказалась преждевременной. Не было в начале 20 века технических возможностей, чтобы наладить массовое производство подобных окон.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...