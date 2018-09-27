В современном мире все большую популярность обретает пластическая хирургия. Многим хочется продлить молодость, избавиться от врожденных или приобретенных дефектов, но при этом максимально снизить риск подобных операций. Лучшее место для решения данных вопросов – Израиль.

Куда обратиться

Израильская клиника MDC International уже не первый год занимается вопросами здоровья граждан всего мира. Не исключением является и отделение пластической хирургии.

В отделении проводятся разноплановые коррекции лица:

изменения и восстановления формы век – блефаропластика;

устранение возрастных изменений кожи – фэйслифтинг / круговая подтяжка лица;

корректировка формы носа – ринопластика.

Также в MDC International можно подправить любые участки тела, тут осуществляется:

устранение врожденных/приобретенных дефектов;

липосакция;

избавление от деформаций и тяжелых последствий после перенесенных травм;

трансплантация кожи;

изменение размера и формы груди – маммопластика;

абдоминопластика – пластика живота.

Как только пациент обращается в отделение MDC International, его сопровождает персональный медицинский консультант, услуги которого предоставляются на бесплатной основе. Он подробно проинформирует о всех этапах, которые придется пройти: консультация специалиста, обследование, подготовка к операции, само хирургическое вмешательство и реабилитационный период. Когда пациент полностью осведомлен о процедуре, которая ему предстоит, лишь тогда речь идет остоимости предоставляемых услуг.

Преимущества лечения в MDC

На этапе подготовки к операции необходимо провести качественную диагностику. Кроме обязательного осмотра хирургом, пациент направляется к профильным специалистам для выявления возможных сопутствующих заболеваний.

Бывают случаи необходимости проведения таких обследований, как:

рентгенография;

МРТ;

маммография;

КТ.

Обязательным является подробный анализ крови.

Каждого, кто решился на пластическую операцию, волнует, как пройдет послеоперационный период. В MDC International лучшие пластические хирурги Израиля. Они используют современные подходы, методики и разработки проведения пластических операций, проводят вмешательства любой сложности.

При этом риск осложнений минимальный, пребывание в стационарном отделении – всего несколько дней, а госпитализации после коррекций, в большинстве случаев, не требуется. Как правило, после операции осуществляется качественная реабилитационная терапия.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ