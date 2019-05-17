Планируем строить дом

|
Проект дома можно получить тремя способами: купить готовый проект, заказать индивидуальный макет и подойти к делу самостоятельно.
- Покупка готового плана. Цена на план строительства дома формируется от степени трудности и степени уникальности плана (подробнее здесь: https://dobrovdome.ru/).
- Также можно заказать готовый план дома у профессионального архитектора.
- Попробовать составить план дома самостоятельно. Многие люди не имеют представления о там, как составить план проекта. Но составить проект дома реально, если детально изучить примеры проектов.
При заказе плана дома нужно знать, какие разделы должны быть включены в проект дома.
План, где имеются наброски
Эскиз дома, это та информация, которую получает исполнитель от заказчика, примерно раскидывает по полотну, а после показывает этот примерный набросок заказчику, где он указывает на места, где нужно внести поправки.
Проект, где все подсчеты произведены и план дома готов
Это уже готовый план дома, где точно указаны комнаты, количество этажей, и т. д.
При подготовке этого блока нужно определиться:
- Сколько этажей? Нужно учитывать, что при постройке дома с одним этажом потребуется большое количество площади, а при постройке дома с двумя этажами потребуется меньшее количество площади земли.
- Сколько комнат, где расположены комнаты, для чего нужны эти комнаты. У большинства людей на первом этаже расположена кухня, гостиная, на втором - спальня и игровой зал (если дом большой).
- Какого размера должны быть комнаты? По "Жилищному Кодексу РФ" одному человеку потребуется 11 кв.м.
- Сколько должно быть санузлов и где они должны быть расположены.
- Указание подвала в доме и указание на что нужен будет этот подвал. У многих домов России подвал нужен для хранения варенья, соков и т.д. Также подвал можно обустроить для мастерской и т. д.
- Если в проект дома будет включен проект гаража, то гараж так же указывается в проекте дома.
Раздел для конструкции
В этом разделе более подробно прописывается то, какие материалы нужны будут, по каким конструкциям будет строиться дом и т.д.
Раздел по инженерным решениям по дому
В этом разделе полностью прописывается то, как будет проводиться электричество и отопление. Также прописываются все необходимые детали, которые нужно будет покупать.
Рекомендации от профессиональных архитекторов:
- Нужно предусмотреть вариант с расширением площади дома. Человек существо непредсказуемое и поэтому нужно думать как можно будет расшириться в будущем.
- Обязательно нужно ознакомить соседей с планом дома. В случае если будущий дом будет выходить на территорию соседей, то нужно будет согласовать это с ними.
- Если плана дома не будет, то возможно появятся трудности с выходом на центральный водопровод.
- Если при строительстве не будет плана дома, то попросят или остановят строительство.
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ • Ежедневные притчи • С ума сойти! • Старость в радость • Видеонастроение дня • Психология и стиль жизни • Мода для пожилых •
- Расскажите об этом своим друзьям!
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
Алена Апина "омолодилась" в Испании
Известная певица Алена Апина, по мнению поклонников, в последнее время помолодела и похорошела. Некоторые считают, что артистка в свои 54 года выглядит намного лучше без плотного и яркого макияжа на лице.
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь…
Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Как сложились судьбы исполнителей пионерских песен
Для многих из тех, кто вырос в 70-е и 80-е годы прошлого века настоящими символами детства стали песни, исполненные солистами Большого детского хора под управлением Виктора Попова. «Российская газета» рассказ...
Как не пропустить импотенцию?
Симптомы эректильной дисфункции многие мужчины принимают за временную усталость, связывают данное нарушение с недосыпанием и психологическими проблемами. Но легкомысленное отношение к проблеме может усугубить...
Церковный православный календарь на 2012 год
Россия – исконно православная страна, и к религиозным праздникам у нас всегда относились с особым почтением даже те люди, которые не считают себя людьми религиозными и в церковь заглядывают только по праздник...
Next
Prev
Пенсионный фонд разъясняет
Недавно мне установили II группу инвалидности и назначили пенсию по инвалидности. У меня две дочери-школьницы. В Пенсионном фонде мне сказали, что поскольку девочки ещё несовершеннолетние, мне положена надбав...
«Дачная амнистия»: объекты и документы
Популярная последние несколько лет программа «Дачная амнистия», позволяющая оформить в собственность дачные постройки в упрощенном порядке, рассчитана далеко не на все объекты недвижимости и требует небольшой...
Дачная амнистия 2019: коротко о главном
До 1 марта 2019 года дачный дом можно было узаконить в упрощенном порядке, т.е. без разрешения на строительство. Подобный порядок получил неофициальное название «дачная амнистия». Однако, упрощенный порядок о...
Получить гектар бесплатно? Это реально
Кто не мечтал о собственном доме, саде или небольшом огородике за городом? А может вы хотели завести животных и заниматься фермерским хозяйством? Теперь это возможно почти без вложений (но, естественно, предп...
ПФР разъяснил: кто имеет право на "две пенсии сразу"
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
ЖКХ: за чей счет живут должники? А за наш с вами!
Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...