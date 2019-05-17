Планируем строить дом

Проект дома можно получить тремя способами: купить готовый проект, заказать индивидуальный макет и подойти к делу самостоятельно.

Покупка готового плана. Цена на план строительства дома формируется от степени трудности и степени уникальности плана (подробнее здесь: https://dobrovdome.ru/). Также можно заказать готовый план дома у профессионального архитектора. Попробовать составить план дома самостоятельно. Многие люди не имеют представления о там, как составить план проекта. Но составить проект дома реально, если детально изучить примеры проектов.

При заказе плана дома нужно знать, какие разделы должны быть включены в проект дома.

План, где имеются наброски

Эскиз дома, это та информация, которую получает исполнитель от заказчика, примерно раскидывает по полотну, а после показывает этот примерный набросок заказчику, где он указывает на места, где нужно внести поправки.

Проект, где все подсчеты произведены и план дома готов

Это уже готовый план дома, где точно указаны комнаты, количество этажей, и т. д.

При подготовке этого блока нужно определиться:

Сколько этажей? Нужно учитывать, что при постройке дома с одним этажом потребуется большое количество площади, а при постройке дома с двумя этажами потребуется меньшее количество площади земли.

Нужно учитывать, что при постройке дома с одним этажом потребуется большое количество площади, а при постройке дома с двумя этажами потребуется меньшее количество площади земли. Сколько комнат , где расположены комнаты, для чего нужны эти комнаты. У большинства людей на первом этаже расположена кухня, гостиная, на втором - спальня и игровой зал (если дом большой).

, где расположены комнаты, для чего нужны эти комнаты. У большинства людей на первом этаже расположена кухня, гостиная, на втором - спальня и игровой зал (если дом большой). Какого размера должны быть комнаты? По "Жилищному Кодексу РФ" одному человеку потребуется 11 кв.м.

По "Жилищному Кодексу РФ" одному человеку потребуется 11 кв.м. Сколько должно быть санузлов и где они должны быть расположены.

и где они должны быть расположены. Указание подвала в доме и указание на что нужен будет этот подвал . У многих домов России подвал нужен для хранения варенья, соков и т.д. Также подвал можно обустроить для мастерской и т. д.

. У многих домов России подвал нужен для хранения варенья, соков и т.д. Также подвал можно обустроить для мастерской и т. д. Если в проект дома будет включен проект гаража, то гараж так же указывается в проекте дома.

Раздел для конструкции

В этом разделе более подробно прописывается то, какие материалы нужны будут, по каким конструкциям будет строиться дом и т.д.

Раздел по инженерным решениям по дому

В этом разделе полностью прописывается то, как будет проводиться электричество и отопление. Также прописываются все необходимые детали, которые нужно будет покупать.

Рекомендации от профессиональных архитекторов:

Нужно предусмотреть вариант с расширением площади дома. Человек существо непредсказуемое и поэтому нужно думать как можно будет расшириться в будущем.

Обязательно нужно ознакомить соседей с планом дома. В случае если будущий дом будет выходить на территорию соседей, то нужно будет согласовать это с ними.

Если плана дома не будет, то возможно появятся трудности с выходом на центральный водопровод.

Если при строительстве не будет плана дома, то попросят или остановят строительство.

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