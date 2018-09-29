Пиво "Стаут": особенности сорта, виды и история

Если взять хорошо прожаренные ячменные зерна, добавить к ним карамельного солода и потом создать на этой основе пенный напиток, можно получить любимый англичанами и ирландцами Стаут. Какие существуют сорта данного пива и откуда берет начало его история?
История тёмного и крепкого
Данный вид темного пива варили еще во второй половине XVIII века. Тогда известная сегодня компания из Ирландии Гиннесс еще не выделяла Стаут в отдельный сорт, а просто использовала это название ко всем сортам крепкого пенистого. Официально же stout выделили в отдельный тип напитка только в 1820 году. Да и само слово сменило свое значение: изначально «крепкий» превратился в «сильный, отважный».
Уже тогда Стаут ассоциировался с портерами, а позднее стал синонимом «темного пива» в целом. Чем же этот напиток отличается от классического портера?
- Имеет ярко выраженный кофейный привкус.
- Более насыщенный по цвету.
- Благодаря сильной прожарке ячменя имеет жженный вкус.
Напиток считался очень полезным – даже целебным – и назначался лекарями в качестве лекарства от многих болезней.
Виды и сорта Стаута
Со времени возникновения и до сегодняшнего дня данный напиток претерпел массу изменений и имеет много модификаций. Он стал любимым не только в Ирландии, но и по всему миру, и каждая пивоварня добавляет свою изюминку в классический рецепт.
Кофейный
Очень темный солод, такой как black patent, из которого изготавливают данный вид Стаута, добавляет кофейного привкуса и горчинки в привычный вкус. Чтобы усилить ощущения многие пивовары готовят его с молотым кофе. Это отражается и в некоторых названиях: Espresso Stout, например.
Русский имперский
Этот сорт известен с 1760 года. Несмотря на название, варилось оно в Великобритании. А русским стало потому, что его обожали российская императрица и ее приближенные. Напиток доставлялся морем в северную столицу вплоть до 1914 года. Вкус его до того тягучий и плотный, отдающий спелыми фруктами, что его сравнивают даже с портвейном. Напиток прекрасно хранится, хотя и не пастеризуется. Он выдерживается около двух месяцев в бочонках и дозревает в бутылках целый год. И сегодня в Питере можно его попробовать. Стоит только заглянуть в ресторан jagerhaus.ru.
Foreign-style stout
Это зарубежный подвид. Отличается тем, что производится вне Великобритании. Соответственно, добавки туда могут идти совершенно разные, в зависимости от государства-производителя, и итоговый вкус будет шоколадным, кофейным, тропических фруктов и т.д.
Овсяный
Это сезонный ирландский подвид. Он готовится на овсянке и имеет слегка земляной, ореховый, молочно-шоколадный и другие привкусы.
Сладкий
Это английский конкурент ирландского классического Стаута. Вне Соединенного Королевства его принято называть сливочным или молочным, в Англии это – табу. Сладкий – тип пастеризованного пива с добавлением лактозы.
Это далеко не все типы стаутов, которые известны поклонникам пива. Но понятно одно: stout продолжит творить свою историю.
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