Пистолет Кольта: где, когда и кем было создано легендарное оружие?

О том, кто же на самом деле разработал револьвер Кольта, до сих пор ходят различные версии. По одной из них, сам Сэмюэл Кольт (англ. Samuel Colt, 1814-1862), будучи юнгой по молодости лет, усмотрел в работе механизма для выбирания якорного каната кабестана принцип действия будущей легенды Дикого Запада.

По другой, банально воспользовался трудами своего подручного, Джона Пирсона. И, наконец, существуют сведения, что схему револьвера предложил в 1830-х годах англичанин Чарльз Ширк, взяв за основу барабанное ружье Коллера и идеи француза Мариетта.

Как бы то ни было, но именно Кольт 25 февраля 1836 года получил в США первый патент на 6-зарядный револьвер 45-го калибра. Через 10 дней Кольт открывает собственное производство. Модель сначала называлась «Патерсон» по имени города, где была развернута мануфактура Кольта, но в скором времени получила название «Техас» за свою популярность среди жителей этого штата.

В 1842 году предприятие Кольта обанкротилось, и он занялся разработкой подводных мин, на что даже получил от Конгресса 20 000 долларов.

В начале 1847 года Кольт получает крупный заказ от капитана рейнджеров Сэмюэля Уокера, высоко оценившего качества его револьвера, и возобновляет производство на фабрике Эли Уитнея в Уитней-Уиле (штат Коннектикут).

Война Техаса с Мексикой в 1845-1846 годах обеспечила устойчивый сбыт скорострельных револьверов среди рейнджеров. Новая модель получила название «Армейская модель 1847 года» или «Уокер пистол».

Благодаря фильмам-вестернам и боевикам, "кольт" - это всем привычный атрибут XX века... хотя, конечно, далеко не каждый держал его в руках. А еще об истории разных вещей - можно поискать любопытное в нашей исторической рубрике.

По инф. pnp.ru

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