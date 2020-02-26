Пистолет Кольта: где, когда и кем было создано легендарное оружие?

О том, кто же на самом деле разработал револьвер Кольта, до сих пор ходят различные версии. По одной из них, сам Сэмюэл Кольт (англ. Samuel Colt, 1814-1862), будучи юнгой по молодости лет, усмотрел в работе механизма для выбирания якорного каната кабестана принцип действия будущей легенды Дикого Запада.
По другой, банально воспользовался трудами своего подручного, Джона Пирсона. И, наконец, существуют сведения, что схему револьвера предложил в 1830-х годах англичанин Чарльз Ширк, взяв за основу барабанное ружье Коллера и идеи француза Мариетта.
Как бы то ни было, но именно Кольт 25 февраля 1836 года получил в США первый патент на 6-зарядный револьвер 45-го калибра. Через 10 дней Кольт открывает собственное производство. Модель сначала называлась «Патерсон» по имени города, где была развернута мануфактура Кольта, но в скором времени получила название «Техас» за свою популярность среди жителей этого штата.
В 1842 году предприятие Кольта обанкротилось, и он занялся разработкой подводных мин, на что даже получил от Конгресса 20 000 долларов.
В начале 1847 года Кольт получает крупный заказ от капитана рейнджеров Сэмюэля Уокера, высоко оценившего качества его револьвера, и возобновляет производство на фабрике Эли Уитнея в Уитней-Уиле (штат Коннектикут).
Война Техаса с Мексикой в 1845-1846 годах обеспечила устойчивый сбыт скорострельных револьверов среди рейнджеров. Новая модель получила название «Армейская модель 1847 года» или «Уокер пистол».
Благодаря фильмам-вестернам и боевикам, "кольт" - это всем привычный атрибут XX века... хотя, конечно, далеко не каждый держал его в руках. А еще об истории разных вещей - можно поискать любопытное в нашей исторической рубрике.
15-летний подросток из города Кандалакша Мурманской области, пытавшийся убить 11-летнего мальчика, явно страдал дефицитом внимания, который таким образом пытался восполнить. Такую точку зрения высказал когнитивно-поведенческий терапевт Иван Люшаков.
О том, кто же на самом деле разработал револьвер Кольта, до сих пор ходят различные версии. По одной из них, сам Сэмюэл Кольт (англ. Samuel Colt, 1814-1862), будучи юнгой по молодости лет, усмотрел в работе механизма для выбирания якорного каната кабестана принцип действия будущей легенды Дикого Запада.
В православных храмах начали устанавливать видеокамеры, заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Мотивация — «ради сохранности имущества и личных вещей прихожан», основание — «постановление правительства».
В Тюмени пятый день ведут голодовку люди с ограниченными возможностями здоровья. Так они пытаются добиться соблюдения своих прав — на нормальное передвижение и на лечение. (А что остается делать людям, если на них чиновники совершенно не обращают внимания и игнорируют? - прим. МГ.)
Любовь Успенская уже успела немало рассказать о конфликтах собственной семьи на глазах у целой страны. Казалось бы, её ничем не проймёшь, но грань, за которую лучше не стоит заходить, есть даже у самых больших любителей скандалов.
В преамбулу Конституции РФ сейчас не планируется вносить какие-либо изменения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству и сопредседатель рабочей группы по изменениям в Основной закон Павел Крашенинников. Тем временем социологи сообщают о довольно приличном энтузиазме граждан, готовых придти и отдать свой голос за конституционные новации...
В гемблинг индустрии Кубани зафиксировали заметные снижения прибыли. Так в 2019 году в государственную казну было перечислено на 34 млн рублей меньше обычного. Министерство финансов уже опубликовало отчёт по уплаченным налогам. Согласно утверждённых правительством назначений, в бюджет игорные заведения должны были перечислить 421 млн рублей, но эта сумма оказалась меньше на 24,6%. На текущий год уже утвердили сумму в 440 млн.
Детям-сиротам, которых, по данным Минпросвещения, сейчас в России более 47 тысяч человек, будет сложнее поступить в высшие учебные заведения, так как квота, по которой их принимают на бюджет вне конкурса, истекает 1 января 2021 года. Депутат Госдумы Алексей Кобилев готовит законопроект, в котором предлагает сделать эту льготу для сирот бессрочной.
Специалисты Роспотребнадзора рассказали о том, как не ошибиться в выборе продуктов для масленичного стола. Основные продукты, которые хозяйки закупают к Масленице, – это мука, молоко, сливочное масло, сметана, растительное масло.
Выбирая, какой чай заварить, склоняйтесь к листовому. К этому призывают ученые из Канады. Чай в пакетиках может оказаться пагубным для здоровья, приводят суть университетского исследования Podrobnosti.ua.
В недавнем интервью известный российский кинорежиссёр Егор Кончаловский рассказал о взаимоотношениях с дочерью. Он отметил, что Мария всегда отличалась стремлением к независимости, а достигнув совершеннолетия, совсем перестала прислушиваться к мнению родителей.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.