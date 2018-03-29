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Пирсинг вместо обручальных колец

Ксения ДАВЫДОВА   
29 Марта 2018 г.
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Обручальные кольца

Многие аккаунты в социальной сети Инстаграм свидетельствуют о зарождении нового брачного обычая – по крайней мере, среди так называемого «поколения Y» (еще его представителей часто называют «миллениалами» – это люди, появившиеся на свет после 1981 года и встретившие новое тысячелетие в юном возрасте, которых прежде всего характеризует приверженность новейшим, в том числе и цифровым, технологиям). На многих десятках фотографий молодые люди демонстрируют свои безымянные пальцы, где место обручальных колец занимают микродермалы – это разновидность пирсинга, при котором под кожу имплантируется тонкая пластина, невидимая глазу, а снаружи остается лишь декоративная часть конструкции. Зрительно это выглядит как металлические капельки на коже, иногда украшенные стразами или драгоценными камнями.

Психологи объясняют данное явление консервативностью и неповоротливостью свадебной моды. Свадебные платья «как у принцесс», белая фата, и, конечно же, традиционные обручальные кольца не меняются многие десятки лет. Неудивительно, что яростно желающие «быть не такими как все» миллениалы не готовы мириться с этим наследием предков. Кто-то из них является на собственную свадьбу в рваных джинсах, а кто-то заменяет обручальные кольца пирсингом. Еще одним достоинством модной новинки выбравшие ее молодые люди считают ценовую доступность микродермалов – их имплантация обходится дешевле, чем покупка традиционных колец, особенно, если речь идет не о простейших «обручалках», а о чем-нибудь «эдаком».

Кроме того, микродермал, в отличие от кольца, сложно потерять. Но этот плюс имеет несколько оборотных сторон. Во-первых, этими «капельками» можно за что-либо зацепиться и вырвать его вместе с подкожной металлической пластинкой, серьезно покалечив палец. А во-вторых, при разводе придется снова обращаться к мастеру пирсинга. Впрочем, возникают вопросы и относительно церемонии бракосочетания. Ведь обменяться микродермалами и надеть их на пальцы друг другу, как это практикуется с обручальными кольцами, практически невозможно – разве что свои судьбы связывают два мастера пирсинга. Ведь выбрать правильное место для прокола и грамотно его сделать сможет лишь квалифицированный мастер.

Ну, и, наконец, врачи тоже имеют свои возражения к «свадебному пирсингу». Они предупреждают приверженцев новой моды о том, что на заживление пальцев может уйти несколько месяцев. Между тем, именно пальцы постоянно прикасаются к различным окружающим поверхностям, и, чтобы избежать различных инфекций и аллергий, придется в течение всего этого длительного времени с повышенной внимательностью относиться к чистоте рук.

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