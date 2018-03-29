Пирсинг вместо обручальных колец

Многие аккаунты в социальной сети Инстаграм свидетельствуют о зарождении нового брачного обычая – по крайней мере, среди так называемого «поколения Y» (еще его представителей часто называют «миллениалами» – это люди, появившиеся на свет после 1981 года и встретившие новое тысячелетие в юном возрасте, которых прежде всего характеризует приверженность новейшим, в том числе и цифровым, технологиям). На многих десятках фотографий молодые люди демонстрируют свои безымянные пальцы, где место обручальных колец занимают микродермалы – это разновидность пирсинга, при котором под кожу имплантируется тонкая пластина, невидимая глазу, а снаружи остается лишь декоративная часть конструкции. Зрительно это выглядит как металлические капельки на коже, иногда украшенные стразами или драгоценными камнями.

Психологи объясняют данное явление консервативностью и неповоротливостью свадебной моды. Свадебные платья «как у принцесс», белая фата, и, конечно же, традиционные обручальные кольца не меняются многие десятки лет. Неудивительно, что яростно желающие «быть не такими как все» миллениалы не готовы мириться с этим наследием предков. Кто-то из них является на собственную свадьбу в рваных джинсах, а кто-то заменяет обручальные кольца пирсингом. Еще одним достоинством модной новинки выбравшие ее молодые люди считают ценовую доступность микродермалов – их имплантация обходится дешевле, чем покупка традиционных колец, особенно, если речь идет не о простейших «обручалках», а о чем-нибудь «эдаком».

Кроме того, микродермал, в отличие от кольца, сложно потерять. Но этот плюс имеет несколько оборотных сторон. Во-первых, этими «капельками» можно за что-либо зацепиться и вырвать его вместе с подкожной металлической пластинкой, серьезно покалечив палец. А во-вторых, при разводе придется снова обращаться к мастеру пирсинга. Впрочем, возникают вопросы и относительно церемонии бракосочетания. Ведь обменяться микродермалами и надеть их на пальцы друг другу, как это практикуется с обручальными кольцами, практически невозможно – разве что свои судьбы связывают два мастера пирсинга. Ведь выбрать правильное место для прокола и грамотно его сделать сможет лишь квалифицированный мастер.

Ну, и, наконец, врачи тоже имеют свои возражения к «свадебному пирсингу». Они предупреждают приверженцев новой моды о том, что на заживление пальцев может уйти несколько месяцев. Между тем, именно пальцы постоянно прикасаются к различным окружающим поверхностям, и, чтобы избежать различных инфекций и аллергий, придется в течение всего этого длительного времени с повышенной внимательностью относиться к чистоте рук.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ