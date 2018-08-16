PharaonBet — для особых ценителей азарта

Официальный сайт казино ФараонБет доступен сразу под несколькими доменными именами - pharaonbet, pharaon777 и pharaon24. Помимо этого, есть и другие зеркала. Такое решение помогает обойти блокировку из-за нестабильного законодательства и значит казино доступно для игроков в любое время суток.

Знакомство с казино

Дизайн интерфейса официального сайта оформлен в египетском стиле и отличается яркостью и пестростью. На главной странице отображен пейзаж с пирамидами и статуями. Также на этой странице размещены многочисленные рекламные баннеры с информацией об играх в казино, суммах джекпотов, бонусных акциям http://pharaonbet.ru/bonusyi.htm и предстоящих турнирах. Все очень ярко, но не навязчиво.

Коротко о важном

Казино Фараон принадлежит Fornus Limited, зарегистрированной на Нидерландских Антильских островах. Эта же компания является оператором сайта. Вся информация представлена в соответствующем разделе, где размещено пользовательское соглашение. Предоставлением услуг занимается партнер фирмы-организатора Vertiline Asset Limited.

Казино работает на платформе программного обеспечения от нескольких ведущих брендов, в том числе Evoplay, Novomatic и Igrosoft. Игры доступны прямо в браузере, что делает процесс начала игры очень простым.

Для того, чтобы быстро решить проблемы блокировки сайта, можно воспользоваться отдельным плагином, который доступен каждому пользователю. Для получения всей необходимой информации, нужно перейти на определенную страницу сайта.

Регистрация перед началом игры

Для начала игры в казино ФараонБет, необходимо пройти простую регистрацию, что позволит открыть лицевой счет. Процесс регистрации занимает всего несколько минут и заключается в заполнении специальной формы, где указываются личные данные. После этого необходимо подтвердить электронный адрес, пройдя по ссылке, которую присылают на ящик. Помимо этого, в игру можно войти через аккаунт любой социальной сети.

Для пользователя не доступна информация о странах, где запрещены азартные игры, а потому всю ответственность за участие в азартных играх лежит только на самом игроке. Прежде чем начать играть, следует внимательно изучить пользовательское соглашение, что позволит избежать многих вопросов и проблем.

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