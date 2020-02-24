Первые лотереи: когда и где они появились?

24 февраля 1466 года в Бельгии состоялась первая в истории лотерея — розыгрыш, который устроила в Брюгге вдова художника Яна Ван Эйка в 25-ю годовщину смерти мужа. Попытать счастья получить денежный приз мог каждый, купивший билет. Сбор был предназначен для городских бедняков.

По мнению историков и лингвистов, слово «лотерея» произошло от франкского «hlot», что значит «жребий». Потом оно сократилось и превратилось в английское «lot», что значит «доля».

Позже, между 1520 и 1532 годами король Франции Франциск I разрешил проведение в нескольких городах лотерей с целью получения личных и общественных доходов. А первой известной широкомасштабной лотереей, где выигрыш выплачивался деньгами, считается так называемая «De Lotto de Firenze», которая проводилась во Флоренции в 1530 году. Успех ее был так велик, что эта практика быстро распространилась на другие города Италии. После объединения этой страны первая национальная лотерея была организована в 1863 году, при этом розыгрыши проводились еженедельно. Целью лотереи был сбор денег для государства. До сих пор итальянцы обожают всевозможные лотереи, регулярно семьями покупают билеты, а ларечки, где можно купить лотерейный билет стоят на каждом шагу, будь то большой город или маленькая деревушка.

В Британии на деньги от устройства лотерей были частично или полностью профинансированы такие проекты, как строительство Британского музея и ремонт мостов. В США с помощью лотереи, проведенной Джорджем Вашингтоном, была построена дорога через камберлендский горный район. А в Сиднее за счет налогов на азартные игры построили оперный театр.

Проведение лотерей в разных странах и в разное время то запрещалось, то разрешалось. Так, в США в 1890 году президент Гаррисон совместно с конгрессом осудил лотереи как «мошеннические и аморальные». Однако, как только у какого-либо государства возникала потребность в срочном пополнении казны, лотереи вновь разрешались.

В Россию лотереи пришли в начале XVIII века, начав шествие с царского двора, они затем устраивались различными частными комитетами, обществами, попечительствами, приютами. В 1891 году была проведена государственная благотворительная лотерея в пользу нуждающегося населения в местностях, пострадавших от неурожая. В 1914 году состоялась аналогичная лотерея в пользу раненых и больных воинов.

Первые лотереи после революции были использованы для сбора средств в фонд помощи голодающим. А затем в СССР при помощи лотерей решали широкий круг вопросов — от экономических до культурных.

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По инф. pnp.ru

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