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Первичный рынок: преимущества, поиск объектов в каталоге, особенности выбора
Ксения ДАВЫДОВА   
27 Августа 2018 г.
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Первичный рынок: преимущества, поиск объектов в каталоге, особенности выбора

Первичный рынок манит желающих улучшить свои жилищные условия заманчивыми предложениями. И не зря. Ведь у новостроек очень много преимуществ. Это жизнь с "нуля", с новыми стенами, коммуникациями, ремонтом и т.д. Многие ценят новое жилье и за то, что вокруг собираются соседи, которые хотят изменить свою жизнь в сторону комфорта, что в новостройках нет или почти нет личностей, ведущих себя асоциально. В наше время это тоже немаловажно, потому что от современного ритма иногда нужно отдыхать. А это лучше всего делать дома, в спокойной, никем не нарушаемой обстановке.

В интернете существуют разные сервисы, с помощью которых можно подобрать наиболее подходящие варианты жилья. Удобно найти их в каталоге Flatfy. Мнение этой площадки является экспертным, данным международным поисковиком удобно пользоваться, в нем легко разобраться и впоследствии осуществить продажу, покупку жилья или его аренду. Города с предлагаемыми ЖК удобно расположены в алфавитом порядке, в разных территориях обозначены популярные жилые комплексы. Представлены качественные фотографии, указана цена за квадратный метр, количество секций, наличие и параметры паркинга, застройщик, стадия строительства, дан адрес новостройки. Еще из обозначенных характеристик: технология строительства, утепление, отделка квартир, класс, площадь, высота потолков, стены, количество квартир и этажность. Полнота описания объектов, собранных в каталоге, сотрудничество с 37 государствами говорит о профессиональном подходе сервиса к представлению рынка недвижимости. Аргентина, Беларусь, Болгария, Чехия, Грузия, Эстония, Румыния, Словения, Тайланд - это далеко не полный список стран, которые связны с Flatfy.

Определяясь с выбором нового жилья нужно решить, какой тип постройки подойдет. На первичном рынке сегодня преобладает монолитное, панельное и кирпично-монолитное строительство. Определяясь с этажом, стоит обратиться к своим запросам и возможностям. Молодым людям при форс-мажорах с лифтами можно будет без особых проблем подняться и до16, и до 18, и до 24 этажа (это средняя этажность ЖК). А вот пожилому человеку лучше не "забираться" в новостройке выше 4-5 этажа. Тем, для кого раздражителем является шум, не стоит выбирать себе помещение, примыкающее к лифту.

Важна близлежащая инфраструктура. Людям в возрасте желательно, чтобы рядом находились продуктовый магазин, остановка общественного транспорта, в идеале поликлиника и аптечный пункт.

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