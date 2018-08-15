Первых людей погубила лень?

Как считают учёные, примерно 3–2,5 миллиона лет назад наши предки пережили настоящую пищевую революцию при переходе от австралопитеков к первым Homo. Она сопровождалась заметным уменьшением размеров зубов, миниатюризацией челюстей и сокращением жевательных мускулов, упрощением кишечника и, как показывает изотопный анализ зубов, заметными сдвигами в диете.

Одной из загадок, окружающих Homo erectus, сегодня остаётся то, почему они практически не меняли манеру изготовления этих инструментов и не пытались их совершенствовать на протяжении более миллиона лет существования. Для сравнения: неандертальцы и кроманьонцы изобрели сразу несколько «продвинутых» методик их выработки за гораздо меньшее время.

Шиптон и его коллеги нашли простое, но при этом экстравагантное объяснение подобному «консерватизму» первых людей Земли, изучая стоянку Homo erectus, открытую около 30 лет назад в центральных регионах Саудовской Аравии, в местечке под названием Саффаках.

Сравнив орудия труда из разных уголков Саффакаха, Шиптон и его коллеги заметили, что их количество и размеры не были случайными: они зависели от того, как далеко они находились от рек и степени разрушения близлежащих залежей андезита, из которого они изготавливались.

При этом все орудия труда были изготовлены одинаковым образом и почти не отличались друг от друга. Всё это говорит о том, что прямоходящие люди не вкладывали больших усилий в изготовление орудий труда и поиски сырья для его производства.

«Их лень и консерватизм, по всей видимости, послужили причиной вымирания этой группы Homo erectus в то время, когда Аравия начала превращаться в пустыню», – заключает Шиптон.

По инф. ria.ru

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