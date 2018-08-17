Пьеру Ришару — 84! Посмеемся?

Пьер Ришар прославился благодаря своему яркому комедийному таланту. Он сыграл главные роли в фильмах, которые навсегда останутся классическими в жанре комедии. Выдающийся работник кинематографа продолжает свою творческую деятельность уже 60 лет. Вот кое-какая информация о его творческом пути и о том, чем сейчас занимается француз (по инф. joinfo.ua).

Будущий актер появился на свет во французском городе Валансьен. Его отец был крупным промышленником, но из-за своего пристрастия к разгульной жизни, растерял свой капитал и обанкротился.

Пьеру было всего 3 года, когда мальчика отправили проживать в дом его дедушки. Тот решил не уделять много времени воспитанию ребенка и отправил его на обучение в пансионат. Уже в детстве, Ришар выделялся среди сверстников своими задатками комика.

Достигнув совершеннолетия, парень чётко решил пойти по пути профессионального актёра. Родители Ришара были против такого выбора, поэтому Пьеру пришлось полностью прекратить общение со своей семьёй.

Он переехал в столицу Франции и стал учеником драматических курсов Шарля Дюллена. После завершения учёбы, начинающий артист подрабатывал на различных мероприятиях и выступал в увеселительных заведениях. Он демонстрировал комедийные номера, сюжеты которых придумывал самостоятельно.

В кинематограф Пьер Ришар попал только в 1967 году. Его дебютной работой стала роль в киноленте "Идиот в Париже", в которой актёр перевоплотился в образ нелепого чудака. Спустя 5 лет, комик был утверждён на роль в кинокартине "Высокий блондин в черном ботинке. Эта лента достигла ошеломительного успеха и принесла Ришару известность и востребованность.

Уже в то время, Пьер успел снять несколько собственных кинофильмов. Среди первых проектов, где он выступил в качестве режиссера, такие картины как "Рассеянный" и "Несчастье Альфреда".

С начала 70-х годов, актёрская карьера Ришара невероятными темпами набирала обороты. Он снялся в таких, всемирно известных картинах, как "Возвращение высокого блондина" и "Игрушка". После этих успешных фильмов, Пьер стал настоящей звездой.

В 1981 году, во время съёмок картины "Невезучие", Ришар начинает работать в паре с актёром Жераром Депардье. Этот союз двух комиков просуществовал долгое время. Вместе они работали в таких кинофильмах как "Беглецы" и "Папаши", идеально дополняя друг друга.

Список лент с участием нашего сегодняшнего героя довольно объёмный. Среди самых популярных фильмов, присутствуют такие, как "Близнец", "Налево от лифта", "Гвоздоед", "Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара", "Когда нас не станет", "Агафья".

Первой супругой знаменитого актёра стала звезда балета Даниель Минаццоли, которая подарила Ришару двух сыновей – Оливье и Кристофа. Но, по прошествии нескольких лет, супруги решили развестись.

После расставания, Пьер Ришар несколько раз состоял в романтических отношениях, которые были довольно непродолжительными. Некоторые из его избранниц, были на несколько десятилетий младше комедийного актёра.

На данный момент, Ришар сожительствует с моделью из Бразилии Сейлой. Она младше Пьера почти на четыре десятка лет, но этот нюанс совершенно не смущает влюбленных.

Несмотря на свой почётный возраст, знаменитый комик продолжает работать в кинематографе. Свободное от съёмок время, он посвящает своим увлечениям, среди которых виноделие, рыбалка, путешествия и теннис.

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