Пенсионерке из Латвии заморозили счета из-за игры в казино

На территории Латвии есть специальный регулятор, который контролирует доступ к нелегальным онлайн казино. Именно он и заблокировал возможность входа в riobet-casino.org, а также закрыл счет в банке. Офисы онлайн платформы находятся в Кюрасао.

Неприятная ситуация произошла с латвийской пенсионеркой по имени Элита, которая проживает в городе Валмиера. После инцидента женщина дала интервью, в котором сказала, что использует онлайн ресурс только для развлечения и проведения досуга: «Я не трачу миллионы долларов на ставки. Своим безобидным развлечением я сглаживаю досуг и однообразные будни».

Чтобы проводить операции на сайте и делать ставки, пенсионерка создавала виртуальный кошелек, на который были перечислены 200-300 долларов. Когда Элита решила еще раз пополнить его, то от банка пришло сообщение, в котором было уведомление о блокировке счета и отмене транзакции.

Пенсионерка была клиенткой известного банка SEB Bank. После обращения в финансовое учреждение женщине сказали, что ее счет был заблокирован на основании новых правил. В них сказано, что нужно жестче контролировать переводы в адрес нелицензированных операторов, занимающихся азартными играми. Подобные проблемы возникают, если вы играете в слоты, предоставляющие свои услуги латвийцам без специального разрешения.

Банки могут узнать список операторов, работающих без лицензии, с помощью Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми. Клиенты, которые играют на зарубежных сайтах, приводят к оттоку средств. Деньги должны поступать в государственную казну в качестве налога на гемблинг.

Представители SEB Bank сообщили, что о подобных инцидентах они обязаны уведомлять Службу государственных доходов. Слова Агнессе Стразды звучат так: «Если мы замечаем, что клиент регулярно отчисляет средства на счета нелегальных операторов, то в наши обязанности входит проведение аудита его доходов».

Следует отметить, что Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми регулярно дополняет список нелегальных операторов, работающих без соответствующей лицензии и разрешения на осуществление своей деятельности. Несмотря на это, полностью исключить нелегальные азартные игры невозможно. Также в законе Латвии был прописан новый закон, подразумевающий штрафные санкции за участие в играх на платформах без лицензии. За подобные нарушения латвийцы должны платить от 70 до 300 Евро.

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