Пенсионерка из Сибири зарабатывает на видеоиграх

Если вы думаете, что пенсионер и видеоигры – понятия несовместимые, и люди старшего возраста подходят к компьютеру только для того, чтобы выгнать заигравшихся внуков, то вы сильно заблуждаетесь. Яркий тому пример – история 59-летней Анны Сандаловой из города Искитим (Новосибирская область). Она - профессиональная стримерша, то есть человек, который играет в компьютерные игры и ведёт видеотрансляцию этого процесса в интернете. И что самое удивительное – люди смотрят и даже платят за это!

Стримить (выкладывать видео об играх) сибирячка начала, можно сказать, случайно. Вообще-то Анна Сандалова всегда любила различные игры, при возможности принимала участие в разного рода спортивных и культурных мероприятиях. Пенсионерка рассказала, что её увлечение видеоиграми началось ещё во времена игровых приставок – сначала «Денди», потом «Сега». Ну, а уже внуки «подсадили» бабушку на Майнкрафт (Minecraft) – когда та «гоняла их от компьютера», а они просили доиграть за них, чтобы не потерять игровой процесс. Так, помогая внукам доигрывать, Анна тоже втянулась. Затем появились и другие любимые игры – танковые сражения World of Tanks, карточная онлайн-стратегия Hearthstone и шутер (стрелялка) от первого лица Counter-Strike. Эти игры очень популярны среди современной молодежи, в интернете есть множество сайтов, где можно скачать cs 1.6 и др. бесплатно в различных модификациях.

Примерно год назад от внуков Сандалова узнала о сервисе Twitch – это один из самых известных сайтов с трансляциями игровых видео. С помощью своих продвинутых потомков женщина создала собственный канал на Twitch и YouTube под названием «Баба Аня» и начала стримить игры. На сегодняшний день у сибирской пенсионерки насчитывается уже более десяти тысяч подписчиков, которые с удовольствием смотрят ролики о том, как бабушка играет в Майнкрафт и Контр Страйк (подробнее об игре Counter-Strike смотрите на cs-game.net). Причём в интернете баба Аня не только выкладывает стримы, но и общается с другими игроками по чату и скайпу.

Кстати, профессиональные стримеры при помощи своих видео ещё и зарабатывают деньги! Чем популярнее канал игрока, тем больше доходов он может принести. В игровой среде это называется донат – добровольное финансовое вознаграждение стримера от зрителей. Вот и Анна Сандалова получает от своих фанатов такие пожертвования, правда, пока небольшие, и с удовольствием тратит их на своих внуков. Но однажды, в самом начале стримерской карьеры, один из зрителей «задонатил» сибирячке 41 тысячу (!) рублей. На эти деньги бабушка приобрела хорошую клавиатуру, наушники и мышку, которые вряд ли сама себе когда ли позволила купить.

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