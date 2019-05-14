Пенсионеры в мире новостей: где черпать информацию и что интересует

Мир полон разных новостей и событий. Много чего сейчас можно узнать и из интернета. А что там читают? Есть люди, которым интересны только культура, экономика или спорт. Находятся такие, кого больше затрагивает медицина или криминал. Имеется аудитория, спешащая узнать буквально обо всем на свете. И тут сайты в плане освещения событий "на тему..." выбирают для себя разные стратегии. Например, могут взять 3-4 направления или делают упор на широкий тематический охват.

Информацию по самым разным темам, и не только свежие новости, но и полезные советы, рецепты можно найти, к примеру, здесь: https://smihub.com. Как указано на сайте, наполняется ресурс из открытых источников, а девиз данного проекта - "Узнай первым".

На обозначенном ресурсе из свеженького были опубликованы, к примеру, хоккейные новости, один из материалов был посвящен яркому российскому журналисту Сергею Доренко. Нашлась информация также по шоу-бизнесу, например, одна из заметок касалась зарубежных звезд Кэти Перри и Орландо Блума, еще нашлось что почитать о певице Алсу и т.д.

В целом что может интересовать пенсионную аудиторию? Оказывается все что угодно. Конечно, в меньшей степени людям старшего поколения хочется тщательно разбираться с такими направлениями, как молодежные субкультуры или тренды в тату-искусстве. Зато не прочь бабушки и дедушки узнавать информацию по льготам в части проезда на разных видах транспорта, по повышениям пенсий и т.п. Здоровье тоже очень интересует пенсионеров, и поэтому актуальны для них медицинские новости, сайты, где можно подпитаться идеями по здоровому образу жизни, сохранению активности, ясности ума и долголетию.

Сейчас много волнений вызывает информация по поводу "тепличного" налога. И разные сайты, ориентированные на аудиторию пенсионеров, разъясняют все нюансы, связанные с дачными нововведениями.

Тем бабушкам и дедушкам, которые интересуются музыкальной культурой, полезно будет узнать о начале в воскресенье популярного конкурса "Евровидение-2019" в Тель-Авиве. Стартовало громкое событие, как пишут интернет-ресурсы, с дефиле по "оранжевой дорожке". На шоу в этот раз поехал российский певец Сергей Лазарев. Известно, что его выступление пройдет во втором полуфинале. Номер нашего исполнителя 13. Он споет на конкуре песню Scream. На "Евровидении" Сергей Лазарев уже был, но он не едет сюда взять реванш. Просто артист снова хочет окунуться в атмосферу соревнований и представить публике другого себя.

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