Пенсионеры предпочитают активную жизнь

Современные пенсионеры помимо традиционного просмотра телевизора и нахождения дома хотят также более активно проводить свою жизнь. Для этого существует множество рекомендаций.
Психологи, например, советуют вышедшим на заслуженный отдых заниматься воспитанием внуков, если таковые имеются и проживают поблизости. Что может быть лучше, чем находиться рядом со своими близкими и чувствовать, что вы им необходимы! Да и сама статистика говорит о том, что бабушки и дедушки, которые самозабвенно посвящают себя подрастающему поколению, живут счастливее и дольше незанятых людей своего возраста.
Также важным для пенсионеров является саморазвитие. Учиться ведь не поздно в любые годы! Можно восполнить пробелы в чтении, которые из-за нехватки времени в период обязательной рабочей деятельности, конечно же, имеются. Постичь компьютерную грамотность и найти себе единомышленников в интернете. Да и вообще, в Сети есть много чего интересного. Например, как пройти период уныния и даже депрессии, когда посещают негативные и иногда страшные мысли (порой и об уходе из жизни). Об этом можно почитать в статье и непременно воспользоваться данными там практическими советами. И вы снова активны!
Хорошо заняться изучением иностранных языков. Если пользование интернетом освоено, найти онлайн-курсы или бесплатные уроки не составит труда. Да и реальные курсы можно рассмотреть как вариант. Это тоже интересно. Тут еще и выход в свет, и реальное общение будут сопутствующими положительными моментами.
Музеи, библиотеки сейчас повсеместно организуют интересные лекции научно-популярной направленности, читают их профессионалы своего дела. Вот где не будет места для скуки точно!
Хороший вариант занять себя – волонтерство. Эта деятельность востребована, и можно проявить себя на все сто процентов. Если пенсионер любит спорт, может быть, стоит поучаствовать в подготовке предстоящих крупных событий, таких как региональные этапы чемпионатов страны и т.д.
Помогать обездоленным детям, немощным старикам, находить хозяев для братьев наших меньших – вариантов для волонтера достаточно.
Стоит и самому заниматься посильными физическими нагрузками. Делать комплексы упражнений самостоятельно под руководством интернт-инструкторов или записаться в группу здоровья. Сейчас такие имеются в спортивных клубах, при домах культуры и т.п.
И еще можно продолжать трудовую деятельность. Не обязательно по имеющейся специальности, возможно, захочется освоить какие-то новые профессиональные сферы. А если куда-то и не берут по возрасту – это не повод расстраиваться. Нужно научиться стучаться и в закрытые двери, и когда-нибудь они обязательно откроются.
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