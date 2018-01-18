Пенсионеры и ПК: сайты в помощь и что почитать

Интернет, в том числе и для пенсионеров, стал хорошим помощником для получения новых знаний и соответственно организации интереснейшего досуга. И не беда, если уроки компьютерной грамотности еще не совсем освоены.

Можно включить ПК и отправиться на сайты, которые подробно и доступно излагают основы работы с компьютером. На подобных ресурсах можно узнать, что такое интернет, кто нам его предоставляет, то есть получить информацию о провайдерах, что такое вирусы и антивирусы, как начать работать в интернете: писать письма, отписываться от ненужных рассылок и т.д. Сайты дают представление, как заниматься поиском нужных тем и единомышленников во Всемирной паутине, как осуществлять работу с ресурсами государственных служб, оплачивать услуги ЖКХ, делать покупки в интернет-магазинах и многое другое.

Существуют сетевые журналы, где можно ну просто целый день черпать и черпать актуальную информацию. Например, ресурс dom-isemya.ru освещает разные темы, касающиеся дома и семьи. Журнал адресован женской аудитории. Уход за цветами, приготовление блюд, информация о разных странах, взаимоотношения с сильной половиной, вопросы красоты и здоровья, воспитания, полезные бытовые советы и еще очень много чего можно найти на гостеприимных страничках издания.

В Интернете широкое жанровое разнообразие книг. Часто они сосредоточены в электронных библиотеках. Некоторые сайты, например, новостные, собирают и свои мини-библиотеки, которые могут заинтересовать именно их читателей.

Судя по разным читательским форумам, пенсионеры интересуются всем. Это детективы (прекрасная половина активно осваивает и женские детективы), исторические романы, историческая научно-популярная литература, научно-популярная литература иной направленности. Многие перечитывают классику или книги, которые оставили яркие впечатления в юности. Читают бабушки и дедушки поэзию, современных авторов, которые «на слуху», фэнтези и т.д.

Библиотекари реальных учреждений пишут о том, что аудитория пенсионеров хорошо «налегает» на мемуары. Многие после таких прочтений и сами пытаются изложить запоминающиеся события своей жизни, пишут историю своей семьи.

Также взрослая часть населения интересуется книгами по прикладной психологии. Подобные тематические издания несложно при определенных навыках поиска найти в сети Интернет. А еще такие книги дают много полезных советов об отношениях с детьми и внуками, как наладить с ними взаимопонимание и не быть в тягость со своими проблемами. Очень актуально и нужно. Так что пришло время включить компьютер.

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