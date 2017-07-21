Пенсионерам доступны сейчас разные кредитные продукты

Каждый год банковские продукты становятся все доступнее для населения. Много программ предлагается и людям пенсионного возраста. Но если необходима очень срочно небольшая сумма, граждане старшего поколения иногда обращаются не к банкам, а в микрофинансовые организации. МФО сейчас можно найти практически в любом спальном районе города на территории РФ, взять микрокредит срочно не представляет сложности и в некоторых государствах постсоветского пространства.

Еще раз стоит обозначить плюсы, которые влияют на выбор клиентами типа финансового учреждения. В МФО решение принимается супероперативно. Если человек знаком с компьютером, заявку можно оформить, не покидая домашних стен. Пакет документов при этом минимален. При одобрении обращения за кредитом деньги можно получить также не выходя из дома, условие – наличие банковской карты, куда организация-заемщик перечислит средства. МФО может прийти на помощь двадцать четыре часа в сутки. Клиенту остается только хорошо поразмыслить над предлагаемыми процентами, оценить свои финансовые возможности и принять нужное для данной ситуации решение.

Напомним, что с 1 июля текущего года вступил в действие закон «О потребительском кредите (займе)», ранее законопроект был одобрен Советом Федерации. Закон поможет сделать рынок потребительского кредитования более прозрачным, а значит, надежным и цивилизованным. Ставки по кредитам перестанут быть «зашкаливающими».

Низкий процент предлагают пенсионерам банковские учреждения. Возраст заемщика на момент погашения в некоторых финорганизациях прописан на уровне семидесяти пяти, восьмидесяти и даже восьмидесяти пяти лет. Ставка в разных банках варьируется от двенадцати до семнадцати процентов годовых. Документы, которые необходимы на момент подачи заявки, это паспорт и пенсионное удостоверение. Иногда запрашивают СНИЛС и справку из Пенсионного фонда о размере выплаченной за последний месяц пенсии. Если у человека «подкачала» кредитная история, ведь в жизни всякое бывает, некоторые финучреждения могут выдать кредит, если оформлена залоговая недвижимости.

А вообще есть люди, которые не спешат прибегать к помощи заемщиков, а стараются рассчитывать только на собственные силы. Для этого они скрупулезно ведут учет своих расходов и доходов, изучают цены на товары в магазинах, пользуются скидочными акциями и часть средств на крайний случай стараются сберечь.

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