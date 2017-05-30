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Пенсионер выбирает новостройку

Ксения ДАВЫДОВА   
30 Мая 2017 г.
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Пенсионер выбирает новостройку

Жизнь на пенсии – время больших перемен. Касаются они и изменения социального статуса, и обращения к поддержанию собственного здоровья. Это время проявления себя во всевозможных хобби, время путешествий, посещения культурных событий, время для большего труда и отдыха в загородном доме. Ряд людей взрослого возраста также в пенсионный период улучшает свои жилищные условия – приобретает квартиру с удобной современной планировкой. Здесь нужно знать, что первым этапом всех планируемых ремонтных работ будут манипуляции с электропроводкой в домах новостройках. Это может быть монтаж электропроводки «под ключ» либо ее частичная или полная замена в соответствии с замыслом владельца помещения.

Для того, чтобы не прогадать с приобретаемым жильем, нужно учитывать возрастные особенности взрослого человека. Например, этаж лучше выбирать пониже, а дом должен иметь удобные пандусы и достаточного размера двери, если член семьи пользуется инвалидной коляской. Обязателен балкон или лоджия, тогда можно почти не покидая четырех стен без проблем ежедневно получать необходимые порции свежего воздуха. Если бабушки и дедушки – любители погулять, важен благоустроенный двор или находящаяся рядом зеленая зона (аллея, парк, роща).

Следующий момент – близлежащие инфраструктурные объекты. На первом месте – поликлиники и аптеки, они естественно должны быть рядом, чтобы дойти до учреждения было реально минут за десять-пятнадцать-двадцать. Объекты торговли – вторая необходимая категория, хотя сейчас при новостройках, как правило, всегда есть точки реализации товаров, расположенные непосредственно в шаговой доступности. Еще активной части пенсионеров, возможно, понадобится для включения в свою жизнь находящийся рядом стадион, физкультурно-оздоровительный центр, бассейн или небольшой спортивный зал. Читающим хорошо иметь «под боком» библиотеку.

Не очень далеко должны быть расположены и остановки общественного транспорта, особенно это касается взрослых женщин, так как данная категория меньше всего передвигается на собственном авто.

И еще хорошо, когда квартира в новом доме находится неподалеку от места проживания детей, родственников, с которыми пенсионер хорошо общается, или друзей. Походы в гости, совместное интересное времяпрепровождение, помощь близким пойдут на пользу как самому старшему взрослому, так и его окружению.

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