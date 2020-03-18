Печать на ткани: актуальное предложение, способы нанесения и ракурс на хорошего исполнителя услуги

Вам приходилось когда-нибудь видеть ребенка, идущего в футболке с надписью, к примеру: «Танцевальный клуб «Колокольчик» Илья»? Стоит знать, что такую вещь маленькому человеку купить в обычном магазине было нельзя, только заказать в фирме, которая предлагает услуги печати на ткани. Ведь нанесенный текст подчеркивает индивидуальность обладателя футболки, точно называет его имя и принадлежность к определенному творческому коллективу. Обычные производители футболок так не работают. Зато есть фирмы в сфере полиграфии, которые имеют подобные предложения.

Печать на ткани – актуальная услуга

Печать на ткани – полиграфическая услуга, сегодня она является одной из самых востребованных. Фирмы, компании или обычные люди могут сделать у полиграфистов или рекламщиков заказ и получить продукцию, аналог которой точно не найдешь:

футболки с логотипами или мотивирующими девизами;

толстовки с эмблемой организации;

туники с изображением себя любимого и т.д.

Важен хороший исполнитель услуги

При заказе услуги любому клиенту хочется, чтобы работу выполнял надежный и ответственный профессионал, досконально знающий свое дело. Поэтому стоит рассмотреть заказ печати на ткани от Скифов. «Скифы» (сайт «Skifs.ru») специализируются на интерьерной широкоформатной печати на ткани способом сублимации. Но нанести небольшие изображения здесь тоже могут. Можно быть точно уверенным, что картинка или фотография любой сложности будет перенесена на ткань в отличном качестве.

Способы печати на ткани

Напечатать что-либо на ткани можно несколькими способами, это:

сублимационная печать (с ней работают, напомним, «Скифы»);

термотрансферная печать;

прямая цифровая печать;

трафаретная шелкография.

Сублимация – популярная технология печати на ткани. При переносе рисунка тут важны давление и высокие температуры. Способ предполагает печатание краски со специализированной бумаги на нужный текстиль.

Термотрансферная печать осуществит быстрый и качественный перенос рисунков. Картинка при этом методе сначала наносится на бумажную основу, а потом перемещается на материал. Для трансфера необходим пресс и термообработка.

Отличного качества изображение получится, если использовать прямую цифровую печать. Изображения любой сложности наносят на ткань специальные текстильные принтеры. Метод, правда, надо отметить, далеко не дешевый.

При использовании принципа трафаретной шелкографии краска поступает на отпечатываемую поверхность через основание форм. Для каждого цвета создается отдельный трафарет.

Теперь представление, как всё происходит, и кто может услугу выполнить есть. И поэтому можно спокойно отправляться заказать себе, друзьям, родственникам или сотрудниками компании какой-нибудь текстиль с выбранными картинками и надписями. Получившим такой презент будет очень приятно.

Это интересно

Современный цифровой способ печати на ткани возник в 70-х годах прошлого века в Америке.

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