Пчёлы в опасности! Чем это грозит человечеству?

Что с пчёлами что-то не так, заговорили в голос в середине 2000-х годов. В США, а потом в Европе пчеловоды находили полупустые ульи с мёдом, кладками яиц, маткой и несколькими обслуживающими особями, но без самок-рабочих – тех самых, что собирают с цветов пыльцу и нектар. Ни на пасеках, ни в окрестностях не было их тел, поэтому оставалось загадкой, куда подевались насекомые. Предположения высказывались самые разные: винили даже сотовую связь. Феномен броско назвали коллапсом пчелиных колоний, но точного объяснения ему не найдено до сих пор.

Спустя несколько лет пчёлы стали пропадать реже, учёные вспомнили, что похожие случаи бывали ещё в XIX веке (в СССР они были впервые описаны в 1972 году), и шумиха вокруг исчезновения насекомых стихла. Но это не значит, что их жизнь наладилась. Пчеловоды из разных стран начали жаловаться, что во время зимовки гибли 30–40% особей, а некоторые колонии вымирали целиком. В прежние годы нормой была смертность в районе 5–15%.

Участь пчёл важна не столько потому, что их жалко, и даже не из-за мёда, воска и прополиса. 39 из 57 основных сельскохозяйственных культур опыляются насекомыми, прежде всего как раз пчёлами. В XX веке численность пчёл увеличилась на 50%, но этого недостаточно, ведь нуждающихся в них растений стало больше вчетверо. В Америке услуги по опылению – значительная часть бизнеса пчеловодов: весной они грузят ульи в грузовики и едут туда, где распускаются цветы. Хотя даже в самом мрачном сценарии без пчёл человечество не умрёт с голоду – те же злаки опыляются ветром, однако дефицит овощей, фруктов и орехов не сулит ничего хорошего.

Что губит пчёл

Учёные и активисты называют несколько причин массовой гибели пчёл, и все эти факторы так или иначе связаны с сельским хозяйством. Один из них – вещества для борьбы с вредителями класса неоникотиноидов, появившиеся в середине 1980-х годов. Строением они напоминают всем известный никотин. Попав в организм насекомого, неоникотиноиды перегружают его нервную систему, отчего наступает паралич и смерть. Эти вещества менее ядовиты для зверей, птиц и убивают даже тех вредителей, что выработали устойчивость к старым инсектицидам. Проблема в том, что пчёлы – тоже насекомые, а вода разносит неоникотиноиды далеко за пределы полей и садов. В апреле Еврокомиссия запретила использовать три вещества этого класса в открытой почве (на теплицы правило не распространяется). В ответ концерн Bayer и другие производители инсектицидов заявили, что опасность для пчёл доказана недостаточно, а запрет сильно ударит по агропрому.

Широко распространённый способ выращивания, когда поля до горизонта засаживают какой-нибудь одной культурой, тоже истощает пчёл. Растения одного вида и отцветают одновременно, поэтому у насекомых враз пропадает пища.

Раньше крестьяне работали по-другому. Земельные участки были маленькими, сеяли на них всё подряд: только на картофеле или кабачках долго не протянешь, а супермаркеты с ломящимися полками тогда ещё не придумали. Жизнь вообще сильно изменилась: не было столько людей, городов, заводов, зато лугов и полей с цветами – а значит, и еды для пчёл было намного больше.

Другая беда – паразиты, прежде всего клещи рода Varroa. Один из видов этих клещей изначально поражал китайскую восковую пчелу, но в середине XX века встретился с европейской медоносной пчелой, которую разводят пасечники. Вероятно, случилось это на Дальнем Востоке. Из-за развития пчеловодства и торговли – а пчёлами тоже торгуют – паразит распространился по миру. В 1950-х годах клещей находили в СССР, в 1960-х – в Болгарии, в 1970-х – в Германии и Парагвае, в 1980-х – в США. На сегодня их не обнаружили только в Австралии, где действует жёсткий контроль: перед ввозом пчёл месяц держат на карантине.

Взрослые самки клещей высасывают соки из пчёл и добираются на их спинках до сот, где принимаются за куколок и откладывают яйца. Выбравшись из ячеек, новое поколение производит потомство прямо на месте. Когда паразиты и их хозяева живут вместе давным-давно, они эволюционируют параллельно и приспосабливаются друг к другу. Но если первая встреча произошла недавно, как в случае с клещами и медоносными пчёлами, подчас паразит обходится с хозяином жестоко, даже если это не в его интересах. Вдобавок клещи переносят опасные вирусы. Оттого Varroa сильно вредят улью, и в худшем случае гибнет вся колония пчёл.

Какие пчёлы действительно в опасности

Над пчёлами нависли сразу несколько угроз, но, по последним данным, смертность больше не увеличивается. Пасечники научились бороться с клещами и паразитами. Потерянные колонии можно сравнительно дёшево восстановить, разделив пополам существующие и поселив в одну из них новую матку, которая откладывает до 2,5 тыс. яиц в день. Колонии эти обычно не такие сильные, как исходная, но всё же это лучше, чем ничего. В некоторых странах пытаются создать для пчёл благоприятную среду: например, вдоль дорог высаживают богатые нектаром и пыльцой растения. Также активисты призывают отказаться от изумрудных газонов и вместо этого засаживать землю полевыми цветами. В этом деле каждому человеку по силам внести свой вклад.

В США худшим годом был 2008-й, но за восемь лет после этого количество пчелиных семей выросло более чем на 20%. В России, по мнению президента Российского национального союза пчеловодов Арнольда Бутова, положение оставляет желать лучшего. Некоторые агрохолдинги не предупреждают пчеловодов об обработке полей химикатами. Лекарства для пчёл малоэффективные: обычное дело – экспортировать их из Казахстана, где стандарты качества ниже. В стране мало высококвалифицированных ветеринаров. Часто насекомых ввозят из Средней Азии без ветеринарного контроля или контрабандой. Тем не менее, по подсчётам Бутова, за годы после распада СССР число пчелиных семей в России увеличилось с 3 миллионов до 5,1 миллиона.

Однако у успехов пчеловодов есть обратная сторона. Люди разводят лишь несколько видов пчёл, но всего их насчитывается около 20 тыс., а ещё столько же, как считают учёные, пока не открыты и, возможно, никогда не будут. Диких пчёл подстерегают те же опасности, а их домашние собратья – ещё одна угроза. На пасеках пчёл разводят в огромных количествах. Во-первых, пчёлы конкурируют за пищу, которой становится всё меньше. Во-вторых, в переполненных ульях быстро распространяются болезни, и насекомые разносят их возбудителей по цветам. Если коммерческих пчёл завезли издалека, местные обитатели, скорее всего, раньше не сталкивались с заразой и не выработали защиту, а лечить их некому. По мнению учёных, именно из-за экзотических болезней в Патагонии и США пропали несколько видов шмелей (шмели – тоже пчёлы).

За последние годы сократились популяции десятков разных видов пчёл. В Красную книгу РФ занесены десять видов. Но на самом деле в опасности намного больше насекомых. Не все пчёлы образуют колонии, поэтому заметить их или их исчезновение не так-то просто, и точных данных просто нет. Также до конца не ясно, к чему приведёт гибель пчёл. Вероятно, человечество не останется совсем без фруктов и другой вкусной еды, ведь дефицит опылителей сделает пчеловодство более привлекательным бизнесом. В этом смысле летающие роботы Walmart нужны скорее затем, чтобы меньше зависеть от подрядчиков и лучше контролировать цепь поставок. С другой стороны, беды пчёл – сигнал, что наши отношения с природой разладились, и едва ли это будет единственное последствие.

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