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Парочка способов заработка в интернете
Ксения ДАВЫДОВА   
24 Декабря 2018 г.
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Парочка способов заработка в интернете

Если вы ищете возможности заработка в интернете, то главное, что стоит запомнить – никто просто так деньги не раздает. При этом в сети много соблазнительных предложений, но большая из них является обманом. Важным является лишь одно. Если у вас есть желание получить деньги, то необходимо трудиться.

Приведем список реально работающих способов заработка в сети. К ним можно отнести:

  • Заработок на кликах. Один из самых простых способов получения денежных средств. Все, что от вас требуется это переходить по ссылкам и просматривать веб-страницы. За это вы получаете определённые суммы.
  • Заработок на играх. В интернете давно появилось большое число игр, с помощью которых можно получать доход. Затем никто не запрещает вам вывести деньги на ваш счет.
  • Заработок с биткоинов. Это один из тех способов, который стал доступен не так давно. Сам по себе биткоин – это цифровая валюта. Ее можно получать разными способами. Самыми распространёнными являются торговля на валютной бирже и добыча при помощи вычислительных мощностей компьютера – майнинга. На данный момент курс одного биткоина составляет около 800 тысяч рублей, что делает подобный заработок весьма прибыльным.
  • Заработок на казино. Еще одна возможность получить деньги при помощи сети интернет. В данном случае вы регистрируетесь в онлайн-казино и получаете удовольствие от игр, попутно зарабатывая. Но не забывайте о том, что здесь можно и потерять деньги. Главное вовремя остановиться.
  • Заработок в социальных сетях. Подобный тип подходит для людей, любящих общение. Для этого вам потребуется создать аккаунт в социальной сети. Затем добавить реальную фотографию, обзавестись друзьями. Вам потребуется выполнять различные задания. К примеру, поставить лайк, подписаться на сообщество или группу, оставить комментарий и т.п. Это довольно простой процесс, не требующий много времени.
  • Заработок на опросах. В данном случае от вас требуется в начале зарегистрироваться на специализированном ресурсе. Там вам будет необходимо проходить опросы. Каждый из них оплачивается отдельно. Таким образом при минимальных затратах времени вы получаете небольшой доход.
  • Заработок на файлообменниках. Подобным путем увеличения своего дохода можно воспользоваться, если у вас имеются книги в отсканированном виде, программное обеспечение или файлы, которые могут заинтересовать пользователей сети. Вы можете загрузить их на специальный ресурс. В последствии, размещая ссылку на скачивание файла, вам гарантирован доход, зависящий от количества загрузок.

Если данная информация не стала для вас исчерпывающей, можете перейти на сайт https://sergey-ivanisov.ru/kak-zarabotat-v-internete.html. Здесь предлагается 30 наиболее оптимальных (за 2018 год) способов заработка в интернете.

Несколько способов заработка в интернете

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