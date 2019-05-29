Параметры выбора и покупки качественного зеркального шкафа для ванной комнаты

Мебелировать ванную комнату достаточно непросто. Данное помещение в большинстве случаев имеет небольшие размеры, где приборы сантехники являются главными функциональными устройствами. Мебель эксплуатируется в условиях постоянных перепадов влажности и температуры, поэтому необходима ее защита от пара и брызг. Зеркальный шкаф в ванную комнату – наиболее распространенное и популярное решение, отличающееся своей универсальностью, возможностью использовать бюджетные варианты и широким выбором декорирования.

Преимущества и особенности шкафов с зеркалом

Шкафы оснащены большим количеством полок, что позволяет хранить принадлежности и предметы гигиены. Высота и расположение полок во многих конструкциях регулируются, позволяя максимально подстроиться под хранимые предметы.

Использование нескольких зеркал под разным углом в некоторых конструкциях шкафов позволяет увидеть себя со стороны.

В мебель могут встраиваться розетки для безопасного использования членами семьи одновременно, что позволяет не мешать друг другу.

Встроенная подвеска дает равномерное освещение и является дополнительным дизайнерским решением для создания нужной атмосферы в ванной комнате. Осветительные приборы имеют защиту от влаги, появление которой неизбежно. Освещение зеркал может нести в себе чисто декоративный эффект. Светодиоды в таком случае размещаются на торцевой кромке по периметру зеркала.

Зеркала создают эффект большего пространства за счет отражения в зеркале. Чем больше размер зеркала, тем сильнее получаемый эффект. Эта особенность более важна для небольших ванных комнат.

Стекла зеркал могут оснащаться специальным подогревом для предотвращения их запотевания.

Шкафчики под раковиной позволяют максимально экономить место, особенно если комната небольшая.

Разновидности конструкций зеркальных шкафов

Зеркало со шкафом. Главной особенностью считается зеркало. По бокам могут присутствовать пеналы. Выше зеркала могут находиться полочки.

Главной особенностью считается зеркало. По бокам могут присутствовать пеналы. Выше зеркала могут находиться полочки. Навесной настенный шкаф с зеркалом. Устанавливается над умывальником. Пространство за зеркалом используется для хранения нужных предметов, которые легко и удобно достать при необходимости.

Устанавливается над умывальником. Пространство за зеркалом используется для хранения нужных предметов, которые легко и удобно достать при необходимости. Угловой шкаф с зеркалом. Такая конструкция позволяет эффективно и рационально использовать пространство ванной комнаты.

Такая конструкция позволяет эффективно и рационально использовать пространство ванной комнаты. Пенал. Устанавливается на пол и занимает достаточно много мета. В нем удобно хранить большое количество нужных для ванной вещей.

Устанавливается на пол и занимает достаточно много мета. В нем удобно хранить большое количество нужных для ванной вещей. Есть конструкции зеркальных шкафов, которые позволяют менять положение зеркал для лучшего обзора.

По мнению специалистов интернет-магазина J-Mirror, каждая конструкция шкафа может быть максимально удобной и комфортной в зависимости параметров ванной комнаты и предпочтений покупателя. Все зеркала от J-Mirror используют амальгамный тип покрытия задней стенки, обладающий очень высоким коэффициентом отражения света. Дополнительные защитные покрытия делают их стойкими к повышенной влажности.

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