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Параметры выбора и покупки качественного зеркального шкафа для ванной комнаты

Ксения ДАВЫДОВА   
29 Мая 2019 г.
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Параметры выбора и покупки качественного зеркального шкафа для ванной комнаты

Мебелировать ванную комнату достаточно непросто. Данное помещение в большинстве случаев имеет небольшие размеры, где приборы сантехники являются главными функциональными устройствами. Мебель эксплуатируется в условиях постоянных перепадов влажности и температуры, поэтому необходима ее защита от пара и брызг. Зеркальный шкаф в ванную комнату – наиболее распространенное и популярное решение, отличающееся своей универсальностью, возможностью использовать бюджетные варианты и широким выбором декорирования.

 

Параметры выбора и покупки качественного зеркального шкафа для ванной комнаты

Преимущества и особенности шкафов с зеркалом

  • Шкафы оснащены большим количеством полок, что позволяет хранить принадлежности и предметы гигиены. Высота и расположение полок во многих конструкциях регулируются, позволяя максимально подстроиться под хранимые предметы.
  • Использование нескольких зеркал под разным углом в некоторых конструкциях шкафов позволяет увидеть себя со стороны.
  • В мебель могут встраиваться розетки для безопасного использования членами семьи одновременно, что позволяет не мешать друг другу.
  • Встроенная подвеска дает равномерное освещение и является дополнительным дизайнерским решением для создания нужной атмосферы в ванной комнате. Осветительные приборы имеют защиту от влаги, появление которой неизбежно. Освещение зеркал может нести в себе чисто декоративный эффект. Светодиоды в таком случае размещаются на торцевой кромке по периметру зеркала.
  • Зеркала создают эффект большего пространства за счет отражения в зеркале. Чем больше размер зеркала, тем сильнее получаемый эффект. Эта особенность более важна для небольших ванных комнат.
  • Стекла зеркал могут оснащаться специальным подогревом для предотвращения их запотевания.
  • Шкафчики под раковиной позволяют максимально экономить место, особенно если комната небольшая.

Параметры выбора и покупки качественного зеркального шкафа для ванной комнаты

Разновидности конструкций зеркальных шкафов

  • Зеркало со шкафом. Главной особенностью считается зеркало. По бокам могут присутствовать пеналы. Выше зеркала могут находиться полочки.
  • Навесной настенный шкаф с зеркалом. Устанавливается над умывальником. Пространство за зеркалом используется для хранения нужных предметов, которые легко и удобно достать при необходимости.
  • Угловой шкаф с зеркалом. Такая конструкция позволяет эффективно и рационально использовать пространство ванной комнаты.
  • Пенал. Устанавливается на пол и занимает достаточно много мета. В нем удобно хранить большое количество нужных для ванной вещей.
  • Есть конструкции зеркальных шкафов, которые позволяют менять положение зеркал для лучшего обзора.

Параметры выбора и покупки качественного зеркального шкафа для ванной комнаты

По мнению специалистов интернет-магазина J-Mirror, каждая конструкция шкафа может быть максимально удобной и комфортной в зависимости параметров ванной комнаты и предпочтений покупателя. Все зеркала от J-Mirror используют амальгамный тип покрытия задней стенки, обладающий очень высоким коэффициентом отражения света. Дополнительные защитные покрытия делают их стойкими к повышенной влажности.

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