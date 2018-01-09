Пансионаты для пожилых: выход, когда забота необходима постоянно

Когда человек в возрасте не может по здоровью оставаться дома один и за ним некому присматривать в постоянном режиме, родные задумываются о том, где же может находиться их близкий, чтобы в месте пребывания были безопасные комфортные условия, работали медицинские и досуговые программы и т.д.

Выход может быть найден, если рассмотреть как вариант пансионат для пожилых людей. Их сейчас по всей стране существует большое количество. По форме организации в основном это частные учреждения.

Средняя цена за сутки пребывания составляет здесь восемьсот рублей. Возрастному человеку могут предложить одноместные, двух- или трехместные номера с телевизорами. По принципу «все включено» пожилой постоялец может получить пятиразовое питание с разнообразными блюдами и диетстолом для диабетических больных. В номерах будет проводиться ежедневная влажная уборка. Самому человеку персонал будет оказывать гигиенический уход. Контроль приема лекарственных препаратов и самочувствия, программы реабилитации, специальный уход за лежачими – далеко не весь перечень, которые предлагают пансионаты для пожилых людей.

Конечно, возрастному пациенту требуются и досуговые мероприятия. Например, в пансионатах могут проводиться празднования дней рождений, общепринятых праздников. Предлагаются занятия с психологом, групповые занятия арт-терапией, которые дарят соприкосновение с искусством и творчеством. Жители пансионата могут играть в различные настольные игры, кому посильно – в активные игры на воздухе и т.д. Еще одна из форм досуга – чтение вслух книг. Пенсионерам организуют творческие мастерские, где можно обучиться какому-нибудь из видов рукоделия. Лежачие больные тоже могут проводить досуг за ремеслом, к ним для этого приходит волонтер или преподаватель и проводит мастер-класс или рядовое плановое занятие по рисованию, разукрашиванию или другим доступным видам творчества.

Еще многочисленные артисты разных жанров и аниматоры делают выступления перед постояльцами пансионатов. Опять же, лежачим больным творческие люди могут показать некоторые номера на территории, где размещен немощный человек.

Нравятся пожилым людям проводить время за чаепитиями, где можно поделиться своими мыслями по разным поводам, вспомнить былые времена и построить планы на будущее.

Пожилого человека не обязательно отправлять в пансионат на длительный срок, ведь возможны положительные изменения в здоровье. Вариант с пансионатом стоит учесть при ситуации, когда нужно уехать на непродолжительное время, а пожилого человека при этом необходимо на период отсутствия определить под хороший уход.

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