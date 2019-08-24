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Памятники ушедшим: популярные материалы, предлагаемые формы и необычное захоронение в США
Ксения ДАВЫДОВА   
24 Августа 2019 г.
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Памятники ушедшим: популярные материалы, предлагаемые формы и необычное захоронение в США

Память об ушедшем в иной мир человеке живет в сердцах его родных и близких, а след на земле остается в виде памятника. Предложений по памятникам сейчас много. Фирмы, оказывающие услуги по изготовлению и установке можно найти практически в любом поселении. В городе Екатеринбурге выбрать и заказать памятник, к примеру, можно здесь: https://vechnoekb.ru/. Компания работает также по Свердловской области и сотрудничает с другими регионами.

Памятники отличаются по размерам, формам, цвету, использованному материалу. Как отмечают специалисты рынка, самые востребованные памятники – из гранита. Природные качества материала ценят как мастера-изготовители, так и те, кто облагораживает могилу своего родственника или близкого. Ведь гранит прочен и долговечен и устойчив к температурным колебаниям и осадкам.

Цветовое разнообразие гранита позволяет найти достойный и оптимальный вариант для исполнения пожеланий заказчика. Надгробия встречаются черные, серые, красные, розовые и т.д. Можно не опасаться, что природный цвет с годами потускнеет, применяемые обработка и шлифовка не дадут развиться этому процессу.

Второй по востребованности материал для памятников – мрамор. Это так же, как и гранит, горная порода. Мастера ценят материал, в том числе за мягкость и пластичность, но прочностными характеристиками мрамор граниту уступает. Если взять белый мрамор, то выглядят памятники из него очень легко и нежно. Слова и даты хорошо смотрятся покрытые позолотой.

Надгробия могут быть выполнены по стандартному варианту (прямые, со скошенными краями или волнообразным верхом), есть фигурные надгробия, работают также фирмы с клиентами по индивидуальным заказам. Что касается фигурных решений – их масса. Сердца, ангелы, геометрия, книги, цветы и т.д. Памятник может быть комбинированным, например, с одной стороны прямой, а с другой – изготовленный в виде скульптуры скорбящей матери.

Это интересно

Тема памятников, кладбищ, умерших, безусловно, печальная. Но и здесь имеется место для нестандартного или необычного. Например, это касается захоронений. Одно из них – пятилетней девочки Дороти Харви, которая скончалась в 1931 году. При жизни малышка очень любила куклы, и могила для нее была сооружена в виде кукольного домика. Говорят, что кто-то видел призрака девочки внутри этого склепа. Но, наверное, это просто были особо впечатлительные люди.

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