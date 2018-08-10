Памела Андерсон решила снова стать мамой

51-летняя Памела Андерсон заявила, что хочет родить ещё одного ребёнка. Актриса «Спасателей Малибу» призналась, что возраст для неё не является помехой. Напомним, что знаменитая артистка встречается с 32-летнем футболистом Адилем Рами. О романе возлюбленных стало известно больше полугода назад.

Памела Андерсон считает, что она способна выносить ребёнка. Актриса активно занимается спортом и ведёт здоровый образ жизни. Недавно Памела объявила, что готова отправиться к алтарю уже в пятый раз. В качестве места проведения церемонии Рами и Андерсон выбрали небольшой городок на юге Франции. Однако название возлюбленные пока держат в секрете, сообщают «Аргументы Недели» со ссылкой на другие СМИ.

Напомним, что от первого брака у актрисы есть два сына – 22-летний Брендон Томас Ли и 20-летний Дилан Джагер Ли.

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