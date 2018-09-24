Отличное решение концертной программы на юбилей - приглашение кавер-группы

Праздник должен проходить весело. Особенно юбилей, на который созывается обычно больше гостей, чем на "проходную" дату. В классическом понимании юбилей - это рубеж в пятьдесят лет. Но сегодня как юбилей празднуют любую дату, которая кратна пяти. Это может быть 75-летие у мужчины или женщины, 25-летие семейной жизни и т.д.

Что только не придумывают для гостей хозяева и организаторы мероприятия! Например:

номера от вокалистов, танцоров, музыкальных коллективов (здесь можно посоветовать "ElimsBand" : http://www.elimsband.ru/kaver_gruppa_na_ubiley/);

: http://www.elimsband.ru/kaver_gruppa_na_ubiley/); игры подвижные и застольные;

фейерверки;

катание на лошадях, каретах;

огненное шоу (фаер-шоу) и т.д.

Отличным сюрпризом для гостей или от гостей для виновников торжества может стать такое оригинальное поздравление, как кавер группа на юбилей. Название коллектива было дано выше - "ElimsBand". Кавер-группы исполняют не авторские композиции, а перепевают хиты разных лет и жанров в своем индивидуальном стиле.

Почему стоит обратить внимание на этот коллектив

Музыкальных коллективов, в том числе гастролирующих по разным городам и дающих большие разноплановые программы, много. Среди них можно выделить данный коллектив. Почему? Потому что удерживать высокую планку выступлений в течение 16 лет могут только настоящие профессионалы, которые искренне любят свое дело и отдают ему много сил и времени.

Репертуарное предложение группы, согласно сайту, очень широкое. Оно включает в себя песни современной отечественной эстрады, известные хиты зарубежных исполнителей, композиции в стилях "джаз" и "блюз", песни в стилях "рэп" и "рок", латинский стандарт.

Песни по желанию заказчика могут быть включены в уже утвержденную программу. Длительность вступления - до двух часов. Установку необходимого оборудования группа берет на себя.

На сайте с информацией о данной кавер-группе можно ознакомиться с многочисленными видео, которые красноречивее любых слов расскажут об успешной зажигательной и профессиональной работе музыкального коллектива на разных мероприятиях.

Как заказать группу на праздник

Об этом можно узнать на интернет-реурсе, если перейти по указанной выше ссылке. В форме нужно будет указать имя, телефон, дать некоторую конкретику о мероприятии в сообщении и отправить свой запрос. Главное, чтобы группа была свободна от концертов в намечаемые дату и время.

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