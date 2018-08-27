Отличный помощник в приобретении нужных вещей - сервис сравнения цен и подбора товаров

Практика показывает, что многие пользователи интернета там же совершают и покупки разных необходимых вещей. Это относится и к людям пенсионного возраста, которые в последние годы активно осваивают Всемирную сеть. Конечно, всем хочется приобретать разные товары со скидками, получать какую-то часть средств от покупки обратно на карту, пользоваться бонусными предложениями, становиться участниками акций и т.д. Штудировать для этих целей каждый интересующий сайт неудобно. Для этого лучше использовать сервис price.ru. На данном ресурсе пользователи могут сравнивать ценовые предложения по разным категориям товаров, осуществить подписку на изменения цен, узнать о характеристиках товара, прочитать отзывы и оставить, если возникнет желание, свои.

Количество товаров, представленных на сервисе, составляет головокружительную цифру - их около 20 миллионов. Например, посмотрим, что предлагается на сегодня в категории "Телефоны, связь", раздел "Мобильные телефоны", товар APPLE IPHONE X. В городе Иркутске найдено 6 предложений. Когда их больше, можно воспользоваться сортировкой и найти необходимую вещь в соответствии с ценой или популярностью. Стоимостный разбег по найденным смартфонам от 45 до 69 тысяч рублей. Мобильные телефоны можно присмотреть со скидкой, выбрать по производителям, по типу аппарата, версии операционной системы. Также можно сузить поиск в соответствии с требуемой диагональю устройства, разрешением экрана и фотокамеры, соотношением сторон, поддержкой SIM-карт, временем работы в режиме разговора, типами экрана и корпуса. Можно задать и другие параметры. Очень удобно.

Категории товаров, указанные на сайте, отвечают многочисленным запросам. Категорий можно насчитать больше тысячи. Здесь потенциальные покупатели выбирают бытовую технику, автопринадлежности, электронику, компьютеры, обувь, одежду, товары для спорта и т.д. Партнерство с сервисом осуществляют почти 5 тысяч интернет-магазинов. Площадку посещают ежемесячно больше 6 миллионов соотечественников из разных российских территорий.

На главной странице сервиса можно найти информацию по лучшим акциям дня, лучшим товарам со скидкой, здесь размещены также сезонные подборки товаров по выгодным ценам.

В преддверии 1 сентября, например, бабушки и дедушки могут сделать с помощью сервиса внукам-школьникам отличный подарок - выбрать и приобрести для них самокат, конструктор "Лего", куклу Барби (безграничные движения) и т.д.

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